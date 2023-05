À la Une: aux États-Unis, «Pas de jour du jugement dernier à El Paso»

Revue de presse des Amériques

« “Pas de jour du jugement dernier” à El Paso », titre le Dallas Morning News. La ville américaine frontalière du Mexique « est calme », note le journal, un calme même « inhabituel (…) alors que débutent les nouvelles règles concernant l’asile ». Le journal est bien le seul à ne pas être catastrophiste, dans son titre de Une, autour de la fin du « Titre 42 » : « Avec la fin de la règle, les migrants affluent », titre par exemple le Boston Globe – lorsqu’on lit l’article, on comprend qu'en fait, ce jeudi, beaucoup de migrants se sont pressés à la frontière pour la franchir avant que le «Titre 42» n’expire, à minuit. De son côté, le New York Times publie en Une la photo de migrants avançant dans une rivière, de l’eau jusqu’à la taille ; des militaires en treillis les attendent sur la rive.

Le quotidien titre sur une « pression en hausse à la frontière, et à Washington », et insiste, comme le Washington Post, sur la pression migratoire exercée sur la capitale depuis un an. Elle avait commencé lorsque les États républicains du Texas et de l’Arizona y avaient envoyé par bus des migrants - qui maintenant arrivent par leurs propres moyens lorsqu’ils ne parviennent pas à s’établir dans une autre ville. Une situation « coûteuse » pour la capitale qui doit loger et nourrir ces familles, écrit le Washington Post, alors que, selon les estimations, plus de 10 000 personnes devraient franchir chaque jour illégalement la frontière après l’expiration du « Titre 42 ». New York de son côté peine à trouver de quoi loger de nouveaux migrants, et vient d’en envoyer par bus dans une ville plus au nord, rapporte le New York Times.

Mais « la frontière n’est pas ouverte », a insisté ce jeudi le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, repris par The Hill. De fait, le Los Angeles Times rapporte que l’ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, a porté plainte. L’ONG veut bloquer la mesure limitant l’asile pour les migrants passés par un troisième pays sur leur chemin vers les États-Unis sans y avoir déposé de demande : « Après avoir fait campagne sur la promesse de restaurer notre système d’asile, l’administration Biden a, au contraire, considérablement augmenté les cruelles restrictions mises en place par son prédécesseur », dénonce l’ACLU.

Aux États-Unis, levée de l’interdiction de vente des pistolets aux jeunes de moins de 21 ans

Un juge de Virginie vient de déclarer inconstitutionnel un ensemble de lois et de règlements qui depuis des dizaines d’années empêchait les armuriers ayant une licence fédérale de vendre des armes aux jeunes âgés de 18 à 20 ans, rappelle le Washington Post. Selon les partisans d’un plus grand contrôle des armes, cette décision, si elle n’est pas remise en cause, « permettrait un accès bien plus important à une population qui, selon les études, est plus impulsive et responsable d’un nombre disproportionné de tirs mortels ».

En Haïti, des experts de l’ONU appellent à mettre fin à la violence des gangs à l’égard des femmes et des filles

Ces violences, « y compris sexuelles », écrivent ces experts cités par Alterpresse, « s’inscrivent dans une stratégie de contrôle et de conquête du pouvoir par les membres des gangs rivaux » : elles constituent « une tentative de soumission de population et d’individus, ainsi qu’une forme de punition pour celles qui résistent ». Les experts relatent « un nombre indéterminé de viols collectifs, perpétrés sur des femmes et des filles, en public, devant des proches et des enfants ». Ils soulignent que les ressources suffisantes ne sont pas déployées pour stopper ces violences, traduire les responsables en justice, indemniser les victimes. Et exhortent les autorités haïtiennes à adopter les mesures adéquates.

Difficultés à Pétion-Ville

« La galère continue au Bureau de l’immigration et de l’émigration à Pétion-Ville », titre Le National. "Des centaines d’habitants tentent toujours d’intégrer le programme humanitaire des États-Unis", rapporte le journal, « malgré la lenteur des systèmes liés à la fabrication de leur pièce d’identité ». Et ce jeudi, « des citoyens insatisfaits ont demandé à ce que les autorités interviennent pour résoudre ce problème de la qualité des services » : les personnes interrogées par le journal se plaignent de l’absence d’employés, de la présence de racketteur, et de policiers qui « font passer leurs proches avant nous ».

Au Nicaragua, 25 avocats privés du droit d’exercer leur profession

« La dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo », écrit La Prensa, « à travers la Cour suprême de justice, a suspendu de manière définitive le droit d’exercer leur profession d’avocats à 25 Nicaraguayens, qui en février avaient été déchus de leur nationalité et déclarés ‘traîtres à la patrie’ ». Confidencial parle de « mesure punitive », et liste les personnes concernées : « des politiques, des défenseurs des droits humaines, trois anciens employés de la Cour suprême de justice et un sympathisant du parti au pouvoir, puni pour avoir remis en question Rosario Murillo sur les réseaux sociaux ». Réaction de Paul Abrao, l’ancien secrétaire de la Commission interaméricaine des droits de l’homme : sans droit à la défense, il ne peut y avoir ni justice ni démocratie.

Fermeture de la Croix-Rouge nicaraguayenne par le gouvernement

Selon les députés sandinistes et leurs alliés, la Croix-Rouge nicaraguayenne aurait « agi contre ses principes d’humanité et de neutralité » lors des manifestations de 2018 contre le gouvernement - pendant lesquelles elle a, rappelle 100% Noticias, « aidé des milliers de blessés ». L’organisme fonctionnait dans le pays depuis le tremblement de terre de 1931 qui avait frappé Managua. Ses biens, patrimoine et actions sont maintenant propriétés de l’État. Cette fermeture est grave, écrit Confidencial, parce qu’il « ne s’agit pas de la fermeture d’une ONG de plus, mais de l’annulation de la protection humanitaire et de la fin d’une Croix-Rouge neutre » - le gouvernement compte la remplacer par son propre organisme.

