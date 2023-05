États-Unis: le «Titre 42», mesure sanitaire qui bloquait les migrants à la frontière, a expiré

Reportages

À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le titre 42 a pris fin à 4h TU. Les autorités américaines ont envoyé des milliers de forces de sécurité : des milliers de gardes nationaux texans ainsi que 1 500 militaires déployés par l’administration Biden. À El paso devant la frontière, la vague de milliers de migrants crainte n’a pas eu lieu.

Avec notre envoyé spécial à El Paso, Thomas Harms

Ça y est, les États-Unis refusent désormais tout migrant qui n'a pas obtenu de rendez-vous sur l'application CBP One ou qui n'a pas d'abord demandé l'asile dans un pays traversé avant d'arriver à la frontière américaine, exception faite si ce sont des mineurs isolés ou des blessés ou malades graves.

Les frontières ne sont donc pas fermées, mais elles ne sont pas ouvertes non plus. Ce dernier jour de titre 42, autour de 400 personnes, hommes, femmes et enfants, se sont présentés à El Paso en groupes. Ils ont été pris en charge par les gardes-frontière. De plus petits groupes ont aussi traversé le Rio Grande en d'autres endroits comme à Brownsville.

Mais on est loin des 1 000 à 2 500 personnes que les gardes-frontières recevaient quotidiennement ces derniers jours. Loin aussi de la vague crainte par les autorités américaines. Même si les élus républicains du Texas préviennent que, selon eux, cette crise est loin d'être finie.

Une frontière sous haute sécurité

La présence militaire sur les ponts est importante. Mais il faut noter que le titre 8 qui remplace le titre 42 interdit l'entrée aux États-Unis pendant 5 ans à toute personne interpellée sans rendez-vous pris sur l'application. Cette mesure pousse beaucoup de migrants à attendre encore au Mexique d’obtenir un rdv sur CBP One.

Les gardes-frontières détiennent à ce jour 6 000 demandeurs d’asile, qu’ils sont en train d’enregistrer. Beaucoup seront expulsés, mais certains, comme près de 800 ce jeudi à El Paso, seront libérés et pourront aller où ils le souhaitent aux États-Unis avec en main une convocation à se rendre devant un juge à une date ultérieure.

Les progressistes texans condamnent néanmoins une mesure qualifiée de pire que le titre 42, même si l'administration Biden s'est, en échange, engagée à accepter chaque mois 30 000 personnes venues de Cuba, d'Haïti du Nicaragua et du Venezuela.

♦ Reportage : la migration distribue jusqu’à 1000 rendez-vous au hasard à travers toute la frontière

La nouvelle procédure plus stricte est difficile à intégrer pour les migrants qui souvent vivent dans des conditions extrêmement précaires, raconte Gwendolina Duval, notre envoyée spéciale à la frontière mexicaine. Jeudi 11 mai à Reynosa, dans le refuge Senda de Vida, les migrants ont découvert la nouvelle version de l’application qui intègre les changements. Natanael Lara, un Cubain arrivé il y a plus de six mois au Mexique, en fait partie. Comme les 1 600 autres personnes qui vivent dans le refuge, rivé sur son téléphone, il tente sa chance.

Là, j’ai demandé le rendez-vous, j’ai tout fait… mais il ne se passe rien ! Pour eux non plus. Si jamais quelqu’un avait eu un rendez-vous, on aurait entendu un cri de joie... Ecoutez le reportage dans le refuge Senda de Vida au Mexique Gwendolina Duval

