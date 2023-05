États-Unis: un plan de réduction des émissions de CO2 pour les centrales électriques

Aux États-Unis, le gouvernement de Joe Biden a annoncé ce jeudi 11 mai un plan de réduction des émissions de gaz carbonique pour les centrales électriques, une première dans le pays. Le texte prévoit notamment l’obligation pour certaines centrales à charbon de capter leurs émissions de CO2 au lieu de les rejeter dans l’atmosphère – une technique encore peu répandue.

Aux États-Unis, la production d’électricité représente environ un quart des émissions de gaz à effets de serre. Selon l’Agence de protection de l’environnement, les nouvelles réglementations, qui varient selon le type de centrales et leur éventuelle date de fermeture, peuvent potentiellement empêcher l’émission de plus de 600 millions de tonnes de dioxyde de carbone d’ici 2042. C'est l’équivalent des émissions de plus de la moitié des voitures américaines sur un an.

Pour limiter les émissions des centrales électriques, l’agence s’appuie notamment sur les techniques de captage et de stockage du CO2, encore peu répandues. Il n’y a que 35 sites dans le monde, mais le gouvernement Biden compte sur leur développement : il a fait adopter l’an dernier une loi proposant des crédits d’impôts pour les centrales les utilisant.

Une période de débat public

Le plan sera certainement combattu par l’industrie des combustibles fossile, les opérateurs de centrales et leurs alliés aux Congrès, celui annoncé par Barack Obama en 2015 avait été bloqué avant même d’entrer en vigueur. L’an dernier, la Cour suprême à majorité conservatrice avait limité les pouvoirs de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), mais celle-ci assure ne pas avoir dépassé son périmètre d’action avec ce plan, qui doit maintenant passer par une période de débat public avant d’être finalisé.

