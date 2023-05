Le Canada ne serait pas prêt en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur

Incendie de forêt près de Fox Creek, en Alberta, le 5 mai 2023. via REUTERS - ALBERTA WILDFIRE

Les incendies restent très actifs en Alberta, dans l’ouest canadien, alors qu’on attend du temps plus chaud et orageux dès ce vendredi 12 mai. Déjà, les soldats sont à pied d’œuvre pour soutenir le travail des pompiers venus d’autres provinces canadiennes, mais aussi d’États américains voisins comme l’Oregon et l’Alaska. Alors que la saison des incendies survient de plus en plus tôt dans cette région canadienne, un rapport tout juste publié montre que ce pays n’est pas préparé aux catastrophes naturelles.