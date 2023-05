États-Unis: à la frontière mexicaine, la situation reste stable après la fin du «Titre 42»

Un groupe de migrants campant face à la frontière entre les États-Unis et le Mexique à El Paso, le 12 mai 2023.

Avec le passage à la nouvelle réglementation pour demander l’asile aux États-Unis, le ministère de l’Intérieur américain confirme qu’il n’y a pas eu d’augmentation substantielle des arrivées depuis jeudi 11 mai et la fin du « Titre 42 ». À El Paso, le chef des gardes-frontières, Raul Ortiz, ne s’attend pas non plus à une vague d’immigration illégale, comme les autorités locales et les élus républicains américains le craignaient.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à El Paso, Thomas Harms

Au lever du soleil, vendredi 12 mai, le « Titre 42 » avait pris fin. Et des groupes de demandeurs d’asile continuaient à être embarqués dans des bus des gardes-frontières américains. D’abord, les familles ou les mères avec enfants, puis les hommes seuls. Une cinquantaine de bus ont fait le trajet.

Au total, plus d’un millier de migrants ont traversé le Rio Grande et sont aux mains des gardes-frontières. 400 ont été remis aux différents refuges de la ville avec leur convocation pour se présenter devant un juge de l'immigration à leur lieu de destination, et a une date ultérieure. La situation est fragile, mais jusqu’ici, tout va bien, comme l’explique le maire d'El Paso, Oscar Leeser :

« On doit continuer à se préparer à l'inconnu, parce qu’on ne sait pas ce qu’il va se passer la semaine prochaine et les jours qui suivent. C’est juste le début, mais on s’est préparé à ça. »

Le nouveau « Titre 8 » ne permet aux migrants d’entrer aux États-Unis que si un autre pays leur a refusé l’asile auparavant, ou bien s’ils ont pris rendez-vous sur l’application CBP One pour déposer leur demande de droit d’asile, et uniquement à cette date. Mais ce système est déjà en cours depuis le mois de janvier pour les ressortissants d’Haïti, de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. Ceux qui tentent d’entrer sans ce sésame risquent cinq ans d’interdiction du territoire américain.

►À lire aussi : Confusion à la frontière mexicaine, après la fin du «Titre 42» aux États-Unis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne