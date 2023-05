À la Une: la coopération police-citoyens en Haïti, solution à l’insécurité ?

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Alors que la population haïtienne tente toujours de se faire justice elle-même en lynchant des bandits présumés, le directeur de la police nationale, Frantz Elbé, a appelé samedi 13 mai à davantage de coopération entre les Haïtiens et les agents de la police. C’est le moyen, selon lui, de mettre fin à l’interminable guerre des gangs qui a plongé le pays dans la peur et l’insécurité. Dans un appel relayé par Le Nouvelliste, Frantz Elbé invite à consolider le « mariage police-population » afin de « mettre un terme, définitivement, au phénomène de l’insécurité ».

Ce « mariage » doit se faire dans le « respect de la loi et de la Constitution », indique le directeur de la police d’Haïti, qui se félicite dans Le Nouvelliste de bons résultats dans « la lutte contre le grand banditisme », sans toutefois « présenter de statistiques ». Pour Frantz Elbé, ces résultats sont le fruit de la « détermination, de la volonté et de l’esprit de sacrifice des agents de police ». Et cela, « surtout grâce au support de la population », rapporte le quotidien. Et de conclure : « La victoire est à nous », selon les mots du directeur de la police.

L’opposition équatorienne garde le contrôle de l’Assemblée nationale avant le procès en destitution du président

L’opposition équatorienne conserve le contrôle de l’Assemblée nationale au terme d’une élection, dimanche 14 mai, visant à renouveler plusieurs des dirigeants du pouvoir législatif. Cette réélection intervient la veille du lancement des débats autour d’une éventuelle destitution de Guillermo Lasso. Le président équatorien est soupçonné de détournement de fonds publics.

« Quand le président partira-t-il ? », interroge La Hora dans un éditorial. « Guillermo Lasso a toujours défendu ses intérêts et ceux de son entourage proche. Mais il n’a jamais été le président des personnes livrées à la merci de la criminalité et de l’inefficacité de l’État. […] Il est évident que les problèmes du pays ne l’ont jamais empêché de dormir, ironise La Hora. C’est pourquoi aujourd’hui, la majorité des Équatoriens veulent qu’il s’en aille. »

D’après El Comercio, l’avenir du président semble bel et bien « compromis » avec l’opposition toujours à la barre de l’Assemblée nationale. Selon le quotidien, il s’agit d’un bon « baromètre » de ce qui pourrait se passer lors du procès en destitution mardi 16 mai 2023. « Tout semble indiquer, écrit El Comercio, qu’une majorité est en train de se former pour destituer le président. »

Les incendies risquent d’empirer au Canada

Pas d’amélioration en vue sur le front des incendies en Alberta, une province de l’ouest du Canada en proie à d’importants feux de forêts depuis plus d’une semaine. La situation risque même de s’aggraver à cause du temps chaud et sec annoncé pour les jours à venir. « À quand un répit ? », se demande le site La Presse. Plus de 520 000 hectares sont déjà partis en fumée en Alberta, soit plus de 42 fois la superficie de la ville de Paris.

Pourtant, les évacuations continuent, comme l’explique le Globe and Mail dans sa Une du jour. « Des milliers de personnes ont encore été évacuées » dimanche 14 mai, titre le quotidien dans un autre article, « alors que les feux de forêts ravageurs continuent de brûler des maisons, des véhicules [...] mettant à rude épreuve les forces locales de lutte contre les incendies ».

Plus de 1 500 pompiers de l’Alberta sont toujours déployés, à qui s’ajoutent des renforts « d’autres provinces » et même des « États-Unis », précise le journal. Tous sont d’autant plus épuisés que « la météo n’est pas encourageante » pour les jours à venir, avertit Le Journal de Montréal. « Peu de précipitations sont attendues et les vents pourraient se lever ». De quoi attiser les feux, qui risquent maintenant de se propager aux provinces qui entourent l’Alberta, comme la « Colombie-Britannique et la Saskatchewan. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne