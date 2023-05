À la Une: nouvelle tentative de destitution du président équatorien Guillermo Lasso

Revue de presse des Amériques

« Les députés s’apprêtent à utiliser le pouvoir le plus drastique que leur permet la Constitution : destituer le président de la République », écrit La Hora. Ce mardi, l’Assemblée à majorité de gauche va juger le président de droite Guillermo Lasso qui est, rappelle El Universo, « accusé de détournement sur le contrat de transport de pétrole brut passé entre l’entreprise publique Flota Petrolera Ecuatoriana et Amazonas Tankers ».

La Hora souligne que la cote de popularité de l’Assemblée nationale est « extrêmement basse », ce qui, selon elle, « rend tout le processus problématique ». De plus, souligne un éditorialiste, ce procès advient alors que le pays est dans un « grand moment de vulnérabilité », et fait face « aux effets de la pandémie et de dix ans d’autoritarisme ». Or, affirme La Hora, les députés « n’ont pas articulé les solutions urgentes dont le pays avait besoin en matière de travail, de sécurité sociale, de lutte contre le crime, de développement économique, d’éducation, etc. Au contraire, ils ont été de simples instruments au service de forces plus grandes qui cherchent le pouvoir total ». En tout cas, souligne El Universo, le président Lasso assiste ce mardi à la séance de l'Assemblée pour présenter sa défense.

Au Guatemala, la fin du journal El Periodico

« El Periodico, devenu depuis sa fondation en 1996 une référence du journalisme d’investigation dans le pays, a fermé ses portes ce lundi », écrit El Pais, « en dénonçant de fortes pressions des autorités guatémaltèques, qui l’ont étouffé financièrement ». Son fondateur, José Ruben Zamora, est aussi visé par un procès, accusé de blanchiment d’argent. « Depuis 57 longues années que je suis journaliste, j’ai vécu la mort de collègues et de journaux, mais jamais une fermeture due à l’emprisonnement de l’État par des forces obscures et des sbires experts dans le détournement de la loi », écrit le directeur d’un autre journal guatémaltèque, Prensa Libre.

Hier, El Periodico, dans sa dernière édition, a fait le compte des organisations qui ont soutenu le journal : l’Alliance des femmes et des femmes indigènes pour l’accès à la justice, l’Association des journalistes du Guatemala, le forum des Organisations internationales non gouvernementales au Guatemala… Sous le titre « Adieu », il réunit les messages de tous ses employés à leurs lecteurs. L’article se termine sur ces mots : « ils nous ont obligé à fermer, mais ils n’ont pas brisé notre détermination à dire la vérité ».

Haïti, une situation « tragique »

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres était en Jamaïque dimanche et lundi. Et il a parlé d’Haïti, qualifiant la situation de « tragique », rapporte le Miami Herald, et déploré la « réticence » de pays occidentaux à prendre la tête d’une force internationale dans le pays, gangréné par la violence des gangs. « Être solidaire avec Haïti n’est pas seulement une question de générosité », a insisté Antonio Guterres, « parce que la situation actuelle en Haïti reflète une menace à la sécurité de toute la région et au-delà ».

« Haïti sous les griffes du changement climatique », écrit Ayibopost : « ces dernières années, les périodes sèches et pluvieuses surviennent dans le pays avec une irrégularité déconcertante, affectant sérieusement la planification du calendrier agricole à l’échelle du pays ». Exemple à Montagne la Voûte, section communale de Jacmel, « où les cultivateurs sont pratiquement démunis face à la pénurie de pluie qui dure depuis plus de trois ans ». Pourtant, note le site d’information, « le financement international fait défaut pour lutter contre les effets du réchauffement climatique sur le secteur agricole, selon des spécialistes ». Et pour cause de « complexité des procédures », l'accès à divers fonds « demeure un énorme casse-tête ».

En Floride, Ron DeSantis, futur candidat

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis ne devrait pas tarder à se déclarer candidat à la présidentielle de 2024, rappelle Politico. Il a donné rendez-vous la semaine prochaine à Miami aux principaux bailleurs de fonds. Et il a signé ce lundi une loi interdisant le financement par l’État de programmes sur la diversité dans les universités d’État, écrit USA Today. C’était au New College of Florida, qu’il a transformé, écrit le quotidien, « en son propre laboratoire conservateur d’enseignement supérieur ».

The Hill consacre d’ailleurs un article à « la manière dont la Floride s’est transformée en un bastion conservateur », alors qu’il y a quelques années encore elle était un « swing state », qui peut basculer d’un côté ou d’un autre. Plus largement, le New York Times se demande « quelle version du nationalisme chrétien remportera la présidentielle de 2024 (…), celle de l’élite doctrinaire – représentée par Ron DeSantis et par d’autres candidats, ou celle, violemment messianique, de Donald Trump et Michael Flynn, son ancien conseiller pour la sécurité nationale ».

