États-Unis: un rapport pointe les faiblesses de l'enquête du FBI sur Trump et la Russie

Aux États-Unis, c'est la publication d’un document attendu depuis longtemps, surtout par le camp Trump : le rapport du procureur spécial John Durham sur l’enquête du FBI concernant les liens supposés entre la campagne républicaine de 2016 et l’intervention russe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est une « enquête sur l’enquête » qui aura duré quatre ans et coûté six millions et demi de dollars. Au terme de son rapport de 300 pages, John Durham conclut que le FBI n’aurait pas dû lancer son enquête sur les liens entre la campagne Trump et l’ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016.

Pas assez d’éléments probants et pas assez d’analyse de renseignements parcellaires de la part des enquêteurs avant de démarrer cette enquête hautement sensible baptisée « Crossfire Hurricane » en référence à une célèbre chanson des Rolling Stones. C’est cette enquête qui a servi de base au rapport Mueller qui avait abouti à l’absence de collusion entre la Russie et la campagne Trump.

Conclusions déjà tirées

Pour autant, John Durham ne recommande pas de changement dans le fonctionnement du FBI. La police fédérale explique que les conclusions ont déjà été tirées. Lorsqu’il avait été nommé par l’ancien ministre de la Justice, William Barr, Donald Trump avait expliqué que John Durham allait révéler le crime du siècle.

Résultat : Deux acquittements et un plaidé coupable d’un agent pour avoir modifié un courriel. Cela n’empêche pas l’ancien président de conclure que « le public américain a été escroqué, tout comme il est escroqué aujourd'hui par ceux qui ne veulent pas de la GRANDEUR pour l'AMÉRIQUE ! ».

►À lire aussi : États-Unis: pour son grand retour sur CNN, Donald Trump multiplie les attaques

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne