À la Une: Joe Biden écourte une tournée majeure en Asie-Pacifique

Le président Joe Biden descend de Marine One pour monter à bord d'Air Force One à la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland, le mercredi 17 mai 2023, en direction d’Hiroshima, au Japon, pour assister à la réunion du G7.

Joe Biden se voit contraint d’écourter une tournée majeure en Asie et dans le Pacifique, à cause de la crise de la dette aux États-Unis. Contrairement à ce qui était initialement prévu, le président américain ne se rendra finalement pas en Australie ni en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il assistera à la réunion du G7 au Japon, puis rentrera dimanche 21 mai aux États-Unis pour se concentrer sur les tractations autour d’un accord budgétaire.

« Ce devait être un moment historique », écrit le New York Times à propos de « la première visite d’un président américain dans un pays insulaire du Pacifique [la Papouasie-Nouvelle-Guinée] ». Le quotidien rappelle que le pays « s’était donné beaucoup de mal pour accueillir Joe Biden » lundi 22 mai. Ce jour devait même être « férié » en Papouasie, pointe le Washington Post.

Mais au-delà de la logistique déployée, ce qui est présenté par les autorités américaines comme un « report », signifie pour le New York Times « que la politique intérieure des États-Unis sape la politique étrangère américaine à un moment crucial, et dans une région cruciale ». Washington « n’a que récemment commencé à prendre de l’élan dans ses efforts pour contrer l’influence chinoise dans le Pacifique », analyse le quotidien new-yorkais. « Les analystes et les diplomates préviennent alors que les craintes d’une Amérique peu fiable et dysfonctionnelle vont maintenant être ravivées en Asie et dans le Pacifique ». De leur côté, les États-Unis maintiennent que « ce changement de dernière minute ne reflète pas un affaiblissement de leur engagement ».

Paraguay : l’opposant Paraguayo Cubas appelle à cesser les manifestations

Au Paraguay, l’opposant Paraguayo Cubas a appelé mardi 16 mai ses soutiens à cesser de manifester aux abords du tribunal électoral d’Asunción, la capitale. Les partisans de l’ex-candidat à la présidentielle contestent depuis plusieurs semaines les résultats du scrutin de fin avril.

Paraguayo Cubas, autoproclamé « antisystème », s’est dit « très préoccupé » par la mobilisation en cours. La contestation risque selon lui de provoquer plus de blessés côté manifestants, d’après des déclarations enregistrées sur son lieu de détention. La vidéo a ensuite été reprise par tous les sites d’information paraguayens.

Le candidat arrivé troisième à l’élection présidentielle est actuellement en détention préventive, notamment pour des troubles à l’ordre public survenus dans la foulée des résultats du scrutin. Ses partisans, « majoritairement issus de communautés indigènes », précise Última Hora crient eux aussi à la fraude électorale. Manifestants et autorités étaient mardi en pourparlers afin « d’évacuer pacifiquement » la zone autour du tribunal électoral d’Asunción, rapporte le quotidien. C’est là que« manifestent plus de 1000 personnes depuis des jours ».

ABC Color ajoute de son côté que des « émeutes » se sont également formées en dehors de la capitale. Selon le quotidien, elles ont donné lieu à « au moins 208 arrestations ces derniers jours ».

Salvador : le président Bukele promet « d’éradiquer » les gangs après un nouveau meurtre

Le président du Salvador Nayib Bukele a promis ce mercredi « d’éradiquer » les gangs violents. Cette promesse fait suite au meurtre d’un policier, la veille, alors qu’il patrouillait dans le nord du pays. Selon un membre du Congrès, il s’agit du quatrième policier salvadorien tué depuis que Nayib Bukele a lancé sa « guerre totale » contre les gangs il y a un peu plus d’un an. « Nous allons guérir notre pays et éliminer complètement ce fléau », a réagi le président salvadorien après la mort du policier, dernière illustration en date de la criminalité qui sévit dans le pays. Ces propos ont été rapportés par El Mundo .

Nayib Bukele a également assuré que « le gouvernement s’efforcerait de localiser et de capturer les membres du gang responsable et leurs complices », précise le quotidien, indiquant qu’ils sont « toujours en liberté ». Mais le chef de l’État s’en est aussi pris aux organisations internationales de défense des droits de l’homme, les accusant « d’élaborer des “rapports pitoyables” et d’utiliser des “journalistes payés d’avance” pour discréditer le travail du gouvernement dans la lutte contre la violence », souligne El Mundo.

À 41 ans, le plus jeune président du Salvador a fait de la lutte contre les gangs sa priorité, sans peur des dérives jugées autoritaires par ses détracteurs, comme les interpellations sans preuve.

