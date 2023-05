Plafond de la dette: Joe Biden se dit «optimiste» mais écourte sa tournée en Asie

Alors qu'il n'y a toujours pas d’accord pour éviter un défaut de paiement des États-Unis à 15 jours de l’échéance, le président recevait les chefs républicains et démocrates du Congrès ce mardi. Il reste manifestement de travail à faire, à tel point que le Joe Biden réorganise son agenda.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Joe Biden ne verra pas l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée la semaine prochaine. Le président écourte sa tournée dans l’indo-pacifique et se contentera du G7 au Japon. L'objectif est d'être de retour dès dimanche à Washington. C’est la conséquence la plus concrète de la réunion de ce mardi.

Pour le reste, les positions sont encore éloignées, sauf sur un point : un défaut de paiement américain sur la dette est impensable, contrairement à ce que suggérait Donald Trump il y a une semaine. Là, tout le monde est d’accord, y compris Kevin McCarthy.

Le président de la Chambre des représentants veut bien relever le plafond de la dette, à condition d’obtenir des concessions sur le budget de l’État. Joe Biden et les démocrates ne voulaient pas coupler les deux, c’est finalement bien ce qui arrivera. Les négociations vont continuer directement entre les équipes du président et celles de la majorité républicaine de la chambre. Kevin McCarthy estime même qu’un accord d’ici à la fin de la semaine est possible.

Joe Biden lui-même s'est dit « optimiste » a fait savoir la Maison Blanche. « Il reste du travail sur plusieurs questions difficiles, mais (le président américain) est optimiste » quant à la conclusion d'un « accord budgétaire raisonnable », selon un communiqué de l'exécutif américain

L’un des points durs de la négociation réside dans les contreparties demandées aux bénéficiaires des aides sociales fédérales. C’est un chiffon rouge pour la gauche du parti démocrate. Mais il effraie manifestement moins que les avertissements des milieux d’affaires sur les conséquences potentiellement catastrophiques d’un défaut de paiement.

