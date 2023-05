À la Une: le président équatorien Guillermo Lasso dissout l’Assemblée nationale

Revue de presse des Amériques

Le président risquait d’être destitué par l’Assemblée, qui avait commencé à le juger pour détournements de fonds. Pour la dissoudre, explique El Universo, Guillermo Lasso a utilisé la « muerte cruzada », « la mort croisée », une disposition inscrite dans la Constitution, et utilisée ici pour la première fois, rappelle El Comercio. Selon El Universo, le président l’a fait parce qu’il « ne pensait pas disposer de suffisamment de votes pour remporter son procès politique », dans une Assemblée nationale « dont les correistes (les partisans de l’ex-président Rafael Correa) et les sociaux-chrétiens venaient de prendre le contrôle total ».

Le journal reprend les raisons données mercredi sur la chaîne de télévision CNN par Guillermo Lasso, qui affirme avoir dissout l’Assemblée pour « stopper "un plan politique macabre" destiné à prendre le contrôle des institutions, et permettre le retour d’un président qui a été condamné pour corruption par la Cour nationale de justice, et qui ne veut pas purger ses huit années de prison ». Guillermo Lasso fait allusion à son prédécesseur Rafael Correa.

Le Conseil national électoral donnera la date mercredi prochain des élections anticipées, présidentielle et législatives, nous apprend La Hora. À partir de là, complète Metro Ecuador, les élections devront être organisées dans les 90 jours. Mais avant tout cela, la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur la constitutionnalité de la dissolution – elle a été saisie par le Parti social-chrétien. Ce qui, note El Universo, « lui donne un rôle fondamental », d'autant qu'elle « devra aussi approuver ou non tous les décrets-lois d’urgence économique que va signer Guillermo Lasso jusqu’aux élections anticipées » – puisqu’il n’y a plus d’Assemblée.

De fait, l’économie sera un des axes principaux de la période de transition avant les élections, explique La Hora : « Le gouvernement aura six mois avant l’arrivée des nouvelles autorités pour réduire davantage les impôts et dynamiser l’économie ». Car, rappelle dans son éditorial El Comercio, depuis deux ans que Guillermo Lasso est au pouvoir, « l'opposition parlementaire a empêché toute initiative de sa part et a peu légiféré. Ses principaux efforts ont consisté à rechercher des mécanismes de destitution du président. » Ce qui explique aussi, selon le journal, la décision du président de dissoudre.

Il est probable qu'il y aura des mobilisations contre le fait de gouverner par décret, estime le journal. La Hora de son côté appelle « tout acteur politique et social à préserver la paix et l'ordre démocratique ». C'est aussi ce que demande dans Expreso le secteur des entrepreneurs, qui estiment « ne pas pouvoir se permettre » un nouvel épisode de crise politique après les manifestations des autochtones en 2019.

Fête du drapeau en Haïti

« Ce jeudi 18 mai 2023 ramène la Fête du drapeau et de l’Université, gardienne morale de la population haïtienne », écrit Le National, « 220e anniversaire qui sera célébré encore une fois sur fond de crise ». D’ailleurs, le Premier ministre Ariel Henry, écrit AlterPresse, a décidé de « délocaliser la Fête du drapeau, malgré la grogne de plusieurs secteurs », au Cap-Haïtien. Elle se tient traditionnellement, rappelle le site d’information en ligne, dans la commune de l’Arcahaie (40 km au nord de Port-au-Prince), « lieu de création du bicolore Bleu et rouge, cousu par Catherine Flon à l’occasion d’un congrès historique, le 18 mai 1803, pour symboliser l’union des noirs et des mulâtres. » Mais depuis plusieurs mois, des gangs armés occupent plusieurs zones et routes donnant accès à l’Arcahaie, « sans que les autorités policières aient pris des dispositions pour les récupérer », déplore AlterPresse.

Le Texas vote l'interdiction aux mineurs des soins de transition de genre

La loi votée par l’Assemblée locale ce mercredi interdirait aux trans texans de moins de 18 ans d’avoir accès aux traitements médicaux en rapport avec la transition de genre, comme les thérapies hormonales et la chirurgie – « même si elle est rarement employée sur les enfants », note le Texas Tribune. Le quotidien a interrogé des groupes médicaux, des trans texans et leurs familles, qui estiment que ces traitements sont « vitaux » pour la santé mentale de ces mineurs trans ; et insistent sur le fait qu'ils « ne sont pas prescrits dans la précipitation, et qu’au contraire cela prend du temps d’y accéder, avec de multiples évaluations médicales ». Si la loi est signée par le gouverneur du Texas Greg Abott, elle ferait de cet État le plus peuplé à interdire ces soins pour les mineurs, note le Washington Post.

Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a lui signé une loi similaire hier, rapporte Politico. De fait, le San Diego Union Tribune fait le point sur les « efforts des gouverneurs républicains et des parlements pour limiter les droits des personnes transgenres ». Et constate que les restrictions se propagent rapidement, malgré les critiques, avec des centaines de propositions de loi depuis le début de l’année.

Vente du Codex Sassoon pour 38,1 millions de dollars

La plus ancienne bible hébraïque quasi-complète au monde a été vendue ce mercredi chez Sotheby’s. Elle est partie en dix minutes, note le Financial Times, pour plus de 38 millions de dollars. Le Codex Sassoon, du nom d'un de ses anciens propriétaires, inclus les dix premiers chapitres de la Genèse, rapporte le New York Times. Selon les chercheurs, il daterait de la fin du IXe ou du début du Xe siècle, et aurait été écrit par un scribe anonyme, en Syrie ou dans le territoire qui est aujourd’hui devenu Israël. Le nouveau propriétaire s’appelle Alfred Moses, il est avocat, et il va donner le manuscrit au Musée du peuple juif à Tel Aviv.

