États-Unis: à New York, le terroriste de la piste cyclable condamné à huit peines de prison à vie

En mars dernier, lors d'un procès très suivi, Sayfullo Saipov avait été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation pour avoir foncé sur une piste cyclable en 2017 à New York, tuant huit personnes tout en se revendiquant du groupe État islamique.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Durant une heure, mercredi 16 mai, face au juge fédéral de New York, Sayfullo Saipov, a défendu, justifié son passage à l’acte et l’attaque terroriste qu’il a mené en octobre 2017 au nom du groupe État islamique. Le jour d'Halloween, il avait lancé son pick-up sur une promenade le long de l'Hudson, fauchant de nombreuses personnes et tuant huit personnes. L'une des attaques les plus meurtrières à New York depuis le 11-Septembre.

Aucun regret

À aucun moment, cet homme de 35 ans, originaire d'Ouzbékistan, n’a montré de regret. « Vous n’avez que faire de la peine des victimes causée par vos actions insensibles et lâches », lui a lancé le juge Vernon Broderick avant de prononcer sa sentence : huit peines de prison à vie, plus 260 ans de prison ferme. Une peine très lourde, mais qui est loin de la condamnation à mort initialement réclamée par le procureur et sur laquelle le jury n’avait pas pu se mettre d’accord.

Prison de haute sécurité

Mercredi, 19 personnes, proches de victimes et survivants, ont aussi pris la parole pour dire comment l'attentat avait changé leur vie. L’une des blessées reprochant à Sayfullo Saipov de garder la tête baissée et de ne pas les regarder en face.

Sayfullo Saipov va désormais purger sa peine dans une prison de haute sécurité dans le Colorado où il sera placé à l’isolement 22 heures par jour.

