Mexique: neuf hommes retrouvés errants après l'enlèvement d'un car de migrants

Neufs migrants ont été retrouvés, mercredi 17 mai, au nord-est du Mexique. Ils appartiennent à un groupe d'une quarantaine de migrants qui a été enlevé la veille alors qu'ils circulaient en autocar dans l’État de Nuevo León. Ils faisaient route vers la frontière américaine depuis Tapachula, situé à l’extrême-sud du pays.

Publicité Lire la suite

Leur disparition avait été signalée et le véhicule dans lequel ils circulaient avait retrouvé abandonné dans l’État de Nuevo León, écrit notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval. Les migrants ont été retrouvés, mercredi 17 mai, errants et appelant à l’aide dans une zone rurale entre Matehuala, dans l'État de San Luis Potosi, et Saltillo, dans le Coahuila, selon les autorités de Nuevo Leon. Ces neufs hommes âgés de 18 à 35 ans et originaires du Honduras et du Venezuela auraient réussi à échapper à leurs ravisseurs.

La garde nationale est mobilisée dans la zone et s’efforce de retrouver le reste du groupe, a déclaré le président mexicain Andrès Manuel Lopez Obrador. Il engage les personnes qui désirent migrer à être prudents pour éviter de tomber aux mains des criminels qui se livrent au trafic de personnes.

Selon les autorités et la compagnie de transport, les migrants étaient montés dans le bus à Tapachula, dans l'État du Chiapas, dans le sud du Mexique, porte d'entrée des migrants provenant d'Amérique centrale et du Sud qui se dirigent vers la frontière avec les États-Unis.

Multiplication des enlèvements contre rançons

Ces enlèvements sont l’œuvre de bandes du crime organisé qui sévissent sur le territoire mexicain. Elles s’en prennent aux migrants pour extorquer de l’argent à leurs familles : dans le cas présent, la rançon demandée à la compagnie de bus est de 1 500 dollars par personnes.

Ces incidents sont devenus plus fréquents ces derniers mois à cause de l’importance du nombre de personnes qui tentent de rejoindre la frontière américaine. Ces migrants, principalement originaires d’Amérique centrale, sont une population particulièrement vulnérable lors de la traversée du Mexique.

En avril, 35 personnes, dont des touristes mexicains et des migrants, avaient été enlevées alors qu'elles traversaient l'État de San Luis Potosi. Elles avaient été retrouvées à bord de cinq camionnettes, gardées par des hommes armés, dans une zone désertique. Début mai, les autorités mexicaines de l'État de Sonora, dans le nord-est du pays, ont retrouvé dix migrants colombiens qui auraient été enlevés au moment où ils tentaient de franchir la frontière avec les Etats-Unis.

(Et avec AFP)

>> À lire aussi : Mexique: un vaste réseau de trafic de migrants découvert fortuitement

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne