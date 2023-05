À la Une: un policier tué et deux véhicules blindés incendiés en Haïti

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

La police a une nouvelle fois été prise pour cible en Haïti. Dans la nuit de mercredi 17 à jeudi 18 mai 2023, un policier a été tué dans une embuscade à Source Matelas, à une trentaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince, la capitale. Un autre agent a été blessé par balles et deux véhicules blindés de la police ont été incendiés par des bandits armés de cocktails Molotov.

« Cet acte criminel et répréhensible ne restera pas impuni », s'est indignée la police nationale haïtienne (PNH), citée par AlterPresse. La police a également annoncé des actions « pour traquer et appréhender les malfrats » avant d’appeler ses agents « à resserrer les rangs dans la lutte contre les gangs armés et à ne pas se laisser intimider ». Selon AlterPresse, la PNH continue par ailleurs à « solliciter la franche collaboration de la population » pour l'appuyer dans le « démantèlement des gangs ».

Chili : une employée ministérielle accusée d’avortement par son compagnon

Au Chili, la ministre des Femmes et de l’Égalité des sexes a pris la défense d’une employée du ministère, accusée par son compagnon d’avortement illégal. « Suite au signalement, des policiers se sont rendus au domicile, où la femme saignait », raconte La Tercera. « Son pronostic vital n’est pas engagé », rassure le quotidien. Mais une enquête a tout de même été ouverte par le parquet régional. La Tercera rapporte que de son côté, la déléguée ministérielle concernée, Cristina Martín « a porté plainte contre son compagnon pour violences conjugales ».

Colombie : confusion autour du sort des quatre enfants disparus dans la jungle

Toute la presse colombienne s’était emballée autour de ce qui ressemblait à une « belle histoire ». Le président colombien avait annoncé mercredi 17 mai 2023 sur son compte Twitter le sauvetage de quatre enfants, dont un bébé, perdus dans la jungle amazonienne. Ils étaient portés disparus depuis une dizaine de jours après le crash du petit avion à bord duquel ils voyageaient. Mais Gustavo Petro a finalement fait machine arrière en supprimant son tweet le lendemain. Les secours sur place n'ont en réalité toujours aucune nouvelle des mineurs disparus.

Selon un éditorial d'El Espectador, cette histoire « qui bouleverse le pays » est révélatrice d'un abandon de l'État. « Le petit avion dans lequel ils se sont écrasés le 1er mai empruntait une zone de jungle [dans le sud du pays] où le gouvernement n'est pas présent », fustige le journal colombien. Pour lui, cet accident, dont les causes restent inconnues, « montre le visage d'une autre Colombie, celle où il n'y a pas d'aéroports, seulement des pistes d'atterrissage. Celle d'un pays sans loi où un avion léger peut décoller en surcharge puis s'écraser. » De quoi confirmer, « une fois de plus », souligne le quotidien, que « la Colombie a abandonné l'Amazonie ».

Découverte de traces de pas fraîches

Pendant ce temps, les recherches se poursuivent. Trois corps sans vie, tous adultes, ont déjà été retrouvés. Mais les enfants manquent toujours à l’appel. « Les autorités espèrent qu'ils ont survécu au crash et qu'ils errent dans la jungle jusqu'à ce qu'ils tombent sur la civilisation ou qu'ils soient retrouvés », écrit El País sur son site consacré à l'Amérique latine. Les militaires, précise le quotidien, « ont découvert le biberon du bébé et des traces de pas fraîches des enfants près d'un ruisseau ». Autant de découvertes qui ravivent l'espoir de les retrouver vivants dans un milieu dense et hostile.

El País ajoute que les quatre enfants sont issus d'une communauté indigène et qu'ils « connaissent donc bien la jungle ».

États-Unis : la fondation Andy Warhol devant la Cour suprême

C'est un conflit majeur pour le monde de l'art : l'emprunt artistique est-il du vol ? La Cour suprême des États-Unis a donné tort, jeudi 18 mai 2023, à la fondation Andy Warhol sur cette question. La plus haute instance judiciaire a estimé que la célèbre photographe Lynn Goldsmith aurait dû percevoir des droits d'auteur de la fondation. C'est elle qui a pris une photo du chanteur Prince, dont s'est inspiré Andy Warhol, le maître du pop art. Ces droits d'auteur concernent une reproduction de la sérigraphie par un magazine. « Cette décision pourrait avoir des répercussions considérables sur la création artistique », insiste USA Today. L’affaire, explique de son côté The New Republic, « permettra d'intenter plus facilement une action en justice pour contrefaçon ». Cela concerne les « artistes dont les œuvres sont utilisées ou empruntées par d'autres sans autorisation », précise le magazine.

Mais certains y voient une forme de restriction artistique, comme la juge à la Cour suprême Elena Kagan, citée dans The New Republic. Pour elle, cette décision « étouffera la créativité sous toutes ses formes et entravera les nouveaux arts, la musique et la littérature ». Et de conclure que « notre monde s'en trouvera appauvri ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne