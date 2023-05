États-Unis: les astronautes de la mission Artemis 2 en visite au Congrès à Washington

Les astronautes de la future mission Artemis 2 sont de passage à Washington, Avant de faire le tour de la Lune sans y poser le pied dans un an et demi, ils ont fait le tour des gens qui comptent dans la capitale fédérale. Leur but, s’assurer qu’on leur donnera les moyens de leurs ambitions.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Ils sont quatre. Trois hommes et une femme. Trois Américains et un Canadien. Dans leurs combinaisons bleues, ils sortent du Capitole. Alors que des discussions serrées sont en cours au sujet des futures dépenses budgétaires, ils sont clairement venus s’assurer auprès des élus qu’ils ne se seront pas oubliés. Et apparemment, le futur premier afro-américain autour de la Lune est plutôt rassuré.

« Ils veulent continuer à nous soutenir. Et ils savent l’importance des décisions dans les débats actuels pour la viabilité future de notre vision et pour l’exécution de cette mission. Et donc je ressors inspiré. Je me dis que je n’ai peut-être pas bien fait mon boulot. Je ressors de ces réunions et c’est moi qui suis regonflé à bloc », a affirmé Victor Glover.

Les astronautes bénéficient d’un soutien de poids. Leur collègue Mark Kelly a volé quatre fois dans la navette spatiale. Il est devenu sénateur démocrate de l’Arizona et un ardent défenseur des programmes spatiaux. « D’un point de vie économique, soyons clairs, même s’il y a un investissement initial dans ces programmes, La Nasa est d’une grande valeur pour le contribuable américain, parce que le pays reçoit un énorme retour sur investissement », assure-t-il.

Artemis 2 n’est qu’une étape. Le but ultime est d’emmagasiner suffisamment d’expérience et de connaissances pour aller un jour sur Mars. C’est plus loin que la lune et cela coûtera donc plus cher.

