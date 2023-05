Argentine: journée de colère contre la dégradation de la situation économique

Reportage

Alors que 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté et que l’inflation dépasse les 108%, un front unitaire d’organisations sociales et syndicales avait appelé à manifester pour exiger du gouvernement qu’il s’affranchisse des « mesures d’austérité imposées par le FMI ».

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Dans le centre-ville paralysé de la capitale argentine, l’avenue du 9-Juillet et ses 140 mètres de large sont noirs de monde en ce jeudi 18 mai. Un immense panier d’aliments de première nécessité surplombe la foule et écrase symboliquement ceux qui sont en dessous. « C’est pour montrer que le prix des aliments s’envole et que le gouvernement ne fait rien », explique Lucio.

Comme lui, ils sont plus de 100 000 à être venus crier leur exaspération à grands renforts de tambours et de banderoles. Rien qu’au mois d’avril, la valeur du panier de biens nécessaires pour ne pas tomber dans la pauvreté a bondi de plus de 6%. Dans les soupes populaires, la demande explose, dénonce Edgardo Mari. « Actuellement, on voit arriver des gens qui ont un travail mais qui doivent choisir entre manger et payer le loyer, souligne-t-il. Donc ils viennent à la soupe populaire avec leur famille. »

« Toujours les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas »

En début de semaine, le gouvernement a annoncé une nouvelle batterie de mesures pour tenter de juguler la crise. « Ce sont toujours les mêmes recettes qui ne fonctionnent jamais », dénonce Juan. Ce militant voudrait que le gouvernement de centre gauche, qu’il soutient, aille plus loin. Ils prennent les mesures que demande le Fonds monétaire international, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Il faut donner plus de pouvoir d’achat aux plus défavorisés. »

Surendettée et confrontée à une sévère pénurie de devises étrangères, l’Argentine est actuellement en train de renégocier l’accord signé avec le FMI l’an passé sur le refinancement de sa dette souveraine.

