Canada: Ottawa bloque l'entrée de nombreux étudiants francophones pourtant acceptés au Québec

La moitié des étudiants francophones qui ont été acceptés par des universités québécoises se voient refuser un visa de séjour et d’entrée sur le territoire par le Canada. Une proportion qui grimpe à 72% pour les étudiants africains qui ne peuvent accéder à leur établissement d’enseignement selon une étude faite par l’Institut du Québec. La situation touche particulièrement l’Algérie, le Sénégal, la Guinée, la République du Congo. La ministre québécoise de l’Immigration ainsi que des élus de l’opposition dénoncent cette situation absurde.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Montréal, Pascale Guéricolas

Le Québec a beau activement rechercher des étudiants africains pour ses universités, seulement un sur quatre obtient le droit de s’établir dans cette province francophone. Le Canada, qui décide qui entre sur son territoire, craint qu’ils ne restent dans ce pays après leurs études.

« Grand nombre de documents »

Emma Braham, de l’Institut du Québec qui a mené cette étude, souligne aussi les difficultés que rencontrent certains étudiants du continent : « Si on prend un étudiant ivoirien, il va devoir présenter un grand nombre de documents pour prouver sa capacité financière à payer ses études, à payer sa vie sur place, plus qu’un étudiant américain, par exemple. »

>> À lire aussi : Au Québec, en manque de main-d'œuvre, le travail des plus jeunes suscite le débat

Cette situation est d’autant plus paradoxale que le Canada veut attirer plus de 460 000 nouveaux arrivants cette année. Pour le député du Bloc québécois Alexis Brunelle-Duceppe, qui milite pour l’indépendance du Québec, l’apport des étudiants africains francophones est essentiel : « L’avenir de la francophonie, il est en Afrique. Et l’avenir du Québec est en français. Donc on a besoin de ces gens-là pour qu’on devienne une communauté francophone solidaire, puis on a besoin de ces étudiants-là pour qu’ils viennent ici au Québec, soit faire leur vie, soit par la suite devenir des ambassadeurs du Québec dans leur pays respectif. »

Le Québec espère que le Canada va changer son approche administrative pour accueillir plus d’étudiants africains.

>> À lire aussi : Canada: un programme d'aide financière pour favoriser le français

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne