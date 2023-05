Le groupe Disney abandonne un gigantesque projet d'investissement en Floride

L'entreprise américaine, l'un des leaders de l'industrie du divertissement à l'échelle mondiale, renonce à installer une partie de ses bureaux dans cet État conservateur du sud des États-Unis. En cause : l'hostilité du gouverneur de Floride à la firme, jugée trop progressiste.

Lake Nona – c'est le nom de ce projet à 900 millions de dollars qui devait accueillir près de 2 000 salariés de Disney venus de Californie. Des ingénieurs, des scénaristes, des employés spécialisés dans le marketing ou encore les finances. Tous devaient s'installer dans l'agglomération d'Orlando, près du gigantesque parc d'attractions Disney World.

Selon un mémo adressé aux salariés et consulté par l'AFP, la compagnie estime que la « conjoncture économique » n'est plus bonne et le climat des affaires sur place non plus.

« Vengeance ciblée »

La direction ne mentionne pas explicitement les différends avec le gouverneur républicain de Floride. Mais depuis que les dirigeants de Disney se sont publiquement opposés l'an dernier à une loi qui interdit de parler d'orientation sexuelle et de genre à l'école en Floride, la compagnie est dans le viseur du gouverneur Ron DeSantis. Probable candidat à la présidentielle de 2024, cet ultra-conservateur a décidé de mettre fin en février à un statut spécial très avantageux dont bénéficiait Disney en Floride depuis les années 1960.

Le gouverneur a aussi publiquement évoqué la construction d'une prison près de Disney World ou de nouvelles taxes sur les hôtels du site, qui emploie 75 000 personnes et attire 50 millions de visiteurs par an.

Pour la compagnie, il s'agit d'une « vengeance ciblée » de la part du gouverneur et elle a d'ailleurs porté plainte. Enfin, cette nuit, l'entreprise a aussi annoncé qu'elle allait fermer l'une de ses attractions les plus chères à Disney World (une aventure de deux jours inspirée du film Star Wars). Cela, faute de clients suffisants

