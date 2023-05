États-Unis: le FBI espionne encore les communications des Américains

Aux États-Unis, les méthodes de surveillance du FBI continuent de faire polémique. Selon de nouveaux documents de justice, l’agence fédérale a utilisé un programme de surveillance contre des milliers de citoyens américains. Une violation des règles mises en place, alors que l’utilisation de ce programme est justement remise en question par certains élus.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Washington, Loubna Anaki

Les documents rendus publics proviennent du tribunal chargé de superviser les activités d’espionnage. On y découvre que le FBI a eu accès aux mails, photos, vidéos, conversations de 278 mille Américains. Et cela en utilisant un programme de surveillance mis en place pour lutter contre les menaces étrangères. Ce qui est un problème, car les citoyens américains bénéficient de protections juridiques lorsqu’il s’agit de vie privée.

Une violation claire des procédures mises en place. Ces requêtes ont notamment visé des personnes arrêtées en marge des manifestations antiracistes qui ont suivi la mort de George Floyd en 2020, mais aussi des victimes de crime ou encore des participants à l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

Dans ses observations, le juge qui a rédigé ces documents explique que, depuis ces événements, le FBI a renforcé les contrôles et que le nombre d'opérations de surveillance non conformes aurait baissé, sans donner plus de précisions.

Ces révélations ne pouvaient pas plus mal tomber pour le FBI au moment où la loi qui permet l’utilisation de ce programme doit expirer. Cela risque de donner du poids aux opposants alors que l'administration Biden tente de reconduire le programme.

Au Congrès, de nombreux élus républicains et démocrates réclament une réforme et des contrôles plus stricts.

À lire aussi : États-Unis: un rapport pointe les faiblesses de l'enquête du FBI sur Trump et la Russie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne