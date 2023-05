États-Unis: la nouvelle stratégie des Républicains sur l'avortement

Aux États-Unis, les efforts des Républicains pour restreindre l’accès à l’avortement continuent. Cette semaine, le Nebraska et la Caroline du Nord ont passé des lois interdisant toute interruption de grossesse au-delà de 12 semaines. C'est un changement clair avec leur stratégie d’interdiction totale, politique qui leur a coûté cher aux dernières élections.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

En adoptant les lois limitant l’avortement à 12 semaines, les Républicains du Nebraska et de Caroline du Nord ont insisté sur un principe : le bon sens. Oubliées, les positions strictes d’interdire l’avortement tout court. Dans ces deux États, les élus conservateurs présentent leur texte comme un compromis, alors que leurs précédentes tentatives de passer des lois plus strictes avaient jusqu’ici échoué.

Douze semaines, cela pourrait bien devenir le nouveau seuil défendu par les Républicains, qui cherchent encore à définir une nouvelle stratégie sur la question très sensible de l’avortement. Leurs discours et leurs politiques ouvertement anti-avortement leur ont coûté cher lors des élections de mi-mandat. Et les sondages montrent qu’une grande majorité d’Américains s’oppose à une interdiction totale de l’avortement.

Mais il ne faut pas non plus s’y tromper ; si le discours républicain change un peu, et si les nouveaux textes semblent plus modérés, en apparence, les restrictions sont bien là. Dans le Nebraska comme en Caroline du Nord, même si l’avortement est autorisé jusqu’à 12 semaines, le processus est rendu très très difficile, voire impossible selon certains opposants. Et les nouvelles règles risquent de mettre en difficulté le peu de cliniques qui existent encore dans ces États.

