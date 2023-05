À la Une: le bras-de-fer sur le plafond de la dette américaine se durcit

Revue de presse des Amériques

Aux États-Unis, les négociations sur les futures dépenses budgétaires américaines et sur l’autorisation d’emprunter pour honorer les factures du pays sont plus difficiles que prévu.

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, représentants démocrates et républicains n’ont plus que quelques jours pour s’entendre sur un relèvement du plafond de la dette américaine. Avant un potentiel défaut de paiement. La date fatidique étant le 1er juin, selon le Trésor américain. Si aucun accord bipartisan n’est trouvé, le gouvernement ne pourra plus payer ses factures. La question s’est invitée au sommet du G7. Le journal Politico souligne que Joe Biden peut s’enorgueillir d’y avoir resserré les rangs de ses alliés face à la Chine et à la Russie, notamment pour soutenir l’Ukraine. Mais que la session des questions-réponses qui a suivi la conférence de presse de Joe Biden a largement été consacrée au « désordre à Washington. »

Frustration

Et la presse américaine de rappeler la menace que ce défaut ferait peser sur la stabilité économique. « On a déjà vu ce film », relativise NPR. La radio publique américaine donne la parole à des experts des marchés qui pour l’instant ne notent pas de mouvements de panique. Un responsable du Congrès, qui parle sous le sceau de l’anonymat, compare cette épreuve à des calculs rénaux, rapporte le média. « Nous savons que ça va passer, reste à savoir à quel point cela sera douloureux ». Car bien sûr, tout le monde sait, républicains comme démocrates, qu’un défaut de paiement des États-Unis serait dévastateur, avec un retentissement planétaire, compte tenu de l’importance du dollar et des bons du Trésor américain dans l’économie mondiale.

En attendant, les deux camps s’accusent mutuellement de jouer avec le feu. Si la date fatidique du 1er juin se rapproche, les positions des républicains et des démocrates font tout l’inverse, souligne Politico. Finalement, une nouvelle rencontre est attendue ce lundi après-midi à Washington, entre un Joe Biden de retour du Japon et le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. « McCarthy, comme la Maison Blanche, tente de ne pas être tenus pour responsables de l’échec des négociations », résume le journal Politico. Mais la frustration est grande à la Maison Blanche qui, face à elle, voit des Républicains unis et « déterminés à lier la question du budget fédéral et la levée du plafond de la dette », résume le quotidien en ligne.

Un « Obama » républicain pour 2024 ?

Chez les républicains, deux prétendants à la présidentielle de 2024 doivent annoncer leur candidature cette semaine, face à Donald Trump. À droite d’une part, le sénateur Tim Scott, sénateur de Caroline du Sud. L’homme d’origine afro-américaine doit annoncer sa candidature à la primaire du parti ce lundi dans son État. Politico lui consacre un portrait en 50 points où l’on apprend qu’il aurait rêvé que son défunt père, un électeur de Barack Obama, puisse voir accéder à la Maison Blanche le premier président noir... cette fois, républicain.

Encore plus à droite, il devra faire face à un autre candidat qui doit lui aussi sortir du bois cette semaine, Ron DeSantis. Le très controversé sénateur de Floride joue la surenchère pour tenter d’exister face à Donald Trump. Il fait parler avec ses lois hostiles aux minorités ethniques et sexuelles. Au point que la NAACP, l’organisation de défense des droits civiques, a appelé à boycotter les voyages en Floride. Les journaux américains, dont le Huffington Post, se font aussi l’écho de cet appel, mais aussi des propos tranchants de l’ancien élu républicain de Floride, David Jolly.

Le transfuge du parti s’est confié à MSNBC et envisagerait carrément de quitter le « sunshine state » pour éviter à ses enfants de grandir, « dans un environnement où ils seraient jugés pour leur ouverture aux autres », explique l’ancien élu californien.

Scandale d’outre-tombe

Par-delà la mort, Jeffrey Epstein fait encore parler de lui. C’est un épisode de plus dans les scandales imputables au financier américain et criminel sexuel retrouvé pendu dans sa cellule il y a 4 ans. L’homme d’affaires, selon l’enquête du quotidien financier The Wall Street Journal aurait menacé de révéler une liaison extraconjugale du cofondateur de Microsoft s’il n’apportait pas un soutien financier à sa fondation. Des menaces proférées par email et dont le Wall Street Journal a pu obtenir confirmation par le porte-parole de Bill Gates.

« El Popo », plus actif que jamais

Le Mexique, sur le pied de guerre face à l’éruption du volcan Popocatepetl. La Garde nationale et l’armée mobilisées après le déclenchement de l’alerte jaune de troisième niveau ce week-end. Des milliers de forces, raconte le journal El Proceso, prêtes en cas de besoin à évacuer les populations affectées. Mais même si nous sommes à un échelon seulement de l’alerte rouge, « il n’y a pour l’heure pas besoin de procéder aux évacuations », rassure le quotidien La Razon. Mais « el Popo », comme on l’appelle, « est plus actif que jamais », expliquent les experts interviewés dans ce journal. Il faut se préparer à une possible explosion, prévient l’un d’eux.

La chute de cendres a déjà entraîné la fermeture temporaire de l'aéroport international Benito Juarez. Celui de de Puebla, à l'est de la capitale Mexico, reste fermé et les classes en présentiel sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans cet État, rapporte La Razon.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne