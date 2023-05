Reportage

Alors que le chaos règne toujours en Haïti, à Miami, la diaspora haïtienne célèbre entre joie et inquiétude le traditionnel « Haïtian Heritage Month ». Le mois de l’héritage haïtien est organisé chaque année à l'occasion de la fête du drapeau, l'une des fêtes nationales haïtiennes. L’occasion d’envoyer un message d’espoir au pays.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

En mini short et débardeur aux couleurs d’Haïti, Angeline, 25 ans, a fait le voyage depuis le Texas pour zouker sous le soleil de Miami ; une fête au sein de sa communauté haïtienne pour oublier le chaos sécuritaire au pays. « Quand je nous vois réunis tous ensemble ici alors qu’au pays, nous sommes désunis, ça me donne tout simplement de l’espoir, confie-t-elle. Un jour Haïti se portera mieux ! »

Un symbole d’unité

C’est le mois de l’héritage haïtien à Miami, un mois pour célébrer la culture haïtienne et sa fête nationale du drapeau, un symbole de l’émancipation de l’esclavage en 1804. Un symbole d’unité aussi : derrière la fête, la situation sécuritaire en Haïti est dans tous les esprits, comme l’explique le maire de North Mimia, Alex Desulme : « Ce ne sont pas des célébrations dans la joie mais dans la tristesse à cause de ce qui se passe au pays. C’est dur quand j’entends mes amis et des membres de ma famille me dire qu’ils ne peuvent même pas sortir de chez eux pour faire leurs courses parce qu’ils ont peur d’être kidnappés. Mais dans cette tristesse, on trouve encore une lueur d’espoir en des lendemains meilleurs. »

Et le maire de North Miami garde évidemment un espoir : pouvoir fêter à nouveau la fête nationale en Haïti comme il le faisait il y a encore quelques années.

