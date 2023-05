États-Unis: le sénateur républicain afro-américain Tim Scott annonce sa candidature à la présidence

Aux États-Unis, un nouveau candidat face à Donald Trump : le sénateur afro-américain de Caroline du Sud a annoncé sa candidature à l’investiture républicaine lundi 22 mai. Tim Scott a immédiatement été félicité par Donald Trump, qui ne semble pas voir cette candidature d’un mauvais œil.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Son discours de candidature passe par le récit de son ascension personnelle : une histoire américaine, d’un enfant pauvre et noir du sud des États-Unis élevé par mère célibataire et un grand-père travailleur dans les champs de coton. Tim Scott, 57 ans, est devenu le seul sénateur afro-américain du parti républicain, il brigue aujourd’hui son investiture et concentre ses attaques contre le président démocrate Joe Biden.

« Joe Biden et la gauche radicale sont en train d’attaquer tous les étages de cet ascenseur social qui m’a permis de m’élever. Et c’est pourquoi, j’annonce aujourd’hui que je suis candidat pour la présidence des États-Unis d’Amérique », a-t-il lancé en criant.

Fervent chrétien évangélique, le sénateur de Caroline du Sud n’est crédité que de 2% des sondages dans un parti dominé par les blancs. Sa candidature ne risque pas de menacer le grand favori : au contraire, Donald Trump l’a même félicité sur son réseau social Truth Social.

La candidature de Tim Scott pourrait disperser les votes dans la primaire républicaine et ainsi affaiblir le principal rival de Trump, Ron DeSantis. Le gouverneur de Floride devrait officialiser sa candidature dans les tous prochains jours.

