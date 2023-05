Reportage

Argentine: le nouveau billet de 2000 pesos déjà boudé par les épargnants qui lui préfèrent le dollar

Liasses de billets en dollars et en pesos à Buenos Aires, en Argentine. AP - Victor R. Caivano

Confrontés à une inflation record à plus de 108%, les Argentins pourront bientôt utiliser un nouveau billet de 2 000 pesos. Plus grosse coupure en circulation, elle aura une valeur de 8 dollars au taux officiel, mais de la moitié au taux informel. Et avant même son arrivée dans les portefeuilles, ce nouveau billet est déjà boudé par les épargnants, qui ont abandonné le peso au profit du dollar il y a bien longtemps.