États-Unis: Ron DeSantis annonce sa candidature officielle à la présidentielle 2024

Après des mois d'une campagne qui ne disait pas son nom, le républicain Ron DeSantis a levé les derniers doutes autour de son ambition présidentielle. Le gouverneur de Floride a annoncé, mercredi 24 mai sur Twitter, sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024.

Il n'y avait plus guère de suspense. Les rumeurs, ces derniers jours, étaient de plus en plus insistantes. Mardi 23 mai, le voile était un peu plus levé par Elon Musk en personne ; dans un échange avec le Wall Street Journal, le patron de Tesla, SpaceX et Twitter avait déclaré : « Je vais interviewer Ron DeSantis et il a une sacrée annonce à faire. »

Ce mercredi 24 mai, un nouveau, mais essentiel, pas en avant a été fait quand le gouverneur conservateur a déposé, auprès des autorités électorales américaines, un document formalisant son grand projet. Ne manquait plus que l'annonce.

Et elle est arrivée peu après 18 heures heure de Miami (22 heures en temps universel). Dans un message posté sur Twitter, Ron DeSantis a rendu la chose officielle : « Je suis candidat à la présidence pour mener le grand retour de l'Amérique. » Ces quelques mots sont accompagnés d'une vidéo d'une minute et 14 secondes.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

Le gouverneur, qui va affronter l'ancien président Donald Trump pour l'investiture républicaine, doit échanger à ce sujet avec Elon Musk, toujours sur Twitter. Le Space (interface de discussion audio) entre le patron du réseau social et le candidat a toutefois connu quelques ratés ; un bug, peut-être lié à l'affluence d'auditeurs – jusqu'à plus de 638 000 personnes –, a rendu la discussion muette, au moins dans un premier temps.

La Floride, le laboratoire et tremplin conservateur de DeSantis Ron DeSantis s'appuie sur son bilan à la tête de l'État de Floride, une politique conservatrice très dure, faite de lois passées en série ces derniers mois. En Floride, c'est un fait, Ron DeSantis s'est imposé comme LA figure conservatrice. En croisade contre ce que son camp appelle les « wokistes », issu de la gauche progressiste. Il agit à coup de textes législatifs rétrogrades

avec l'appui d'un parlement local largement acquis. Autorisation du port d’armes à feu sans permis, loi sur l'immigration illégale, restriction du droit à l’avortement, suppression des programmes de diversité dans les universités, renforcement de la peine de mort... Le programme est clair, le champion des valeurs conservatrices c'est lui et ce modèle est transposable à toute l'Amérique. Cela lui confère une grande popularité chez la base conservatrice et suscite les condamnations de ses adversaires. L'association historique de défense de droits civique NAACP a mis en garde contre les déplacements en Floride cette semaine et ce, alors qu'entrera en vigueur bientôt, le 1er juillet, une de ses lois les plus emblématiques : celle sur l'immigration illégale, dont les dispositions ont été durcies par le candidat à la Maison Blanche.

