Les dessins d'Abu Zubaydah, «preuves visuelles des tortures infligées» aux prisonniers de Guantanamo

Entretien

On le surnomme le « forever prisoner », le prisonnier à vie : Abu Zubaydah, détenu depuis plus de 20 ans, dont la plupart sur la base militaire américaine de Guantanamo. Pendant quatre ans, il a été sévèrement torturé par la CIA. Ces tortures, il les a dessinées, fournissant ainsi un témoignage exceptionnel sur le traitement inhumain infligé aux prisonniers de Guantanamo. Pour la première fois, tous les dessins, dont certains inédits, sont réunis dans un rapport publié sous l’égide de Mark Denbeaux, professeur à la Seton Hall Law School, avocat du détenu.

Publicité Lire la suite

RFI : Qui est Abu Zubaydah et de quoi est-il accusé ?

Mark Denbeaux : Abu Zubaydah a été arrêté au Pakistan en 2002. Les États-Unis l’ont accusé d’être un haut placé du groupe terroriste al-Qaïda, responsable des attaques du 11 septembre. L’arrestation s’appuyait sur un faux témoignage. Ce qui est vrai, c’est qu’il a falsifié des passeports pour des combattants musulmans, mais pas ceux d’al-Qaïda, des gens d’origine anglaise qui combattaient les Russes en Afghanistan. Il leur a permis de rentrer chez eux. Après son arrestation, les Américains ont obtenu l’autorisation d’utiliser de nouvelles techniques pour que les détenus disent la vérité. Mais cela n’a pas fonctionné.

Ces tortures ont été donc autorisées par le gouvernement ?

Oui, mais beaucoup de techniques de tortures montrées dans ces dessins n’ont pas été autorisées par le département de la Justice. Personne n’a dit qu’il devait toujours être déshabillé. Personne n’a dit qu’il fallait le torturer pendant des jours et des jours, tout en le privant de sommeil. Lui faire plus de 80 fois des simulacres de noyade. Toutes ces techniques ont été autorisées, mais personne n’a posé des limites. Donc les agents de la CIA se sont dits : « tiens, on va essayer ça et puis ça ». Et les agents l’ont torturé à leur guise.

Diffusion de musique extrêmement forte avec un casque jusqu'à ce que les prisonniers se sentent nauséeux à cause de la pression des sons sur leur tympan, leurs nerfs et leur esprit. © Abu Zubaydah 2023

Ces dessins avec des annotations en anglais sont d’une précision qui fait froid dans le dos. Il a réalisé plus de 40 dessins. Du « waterboarding », c’est-à-dire du simulacre de noyade, jusqu’au « walling », qui consiste à frapper la tête violemment contre le mur, le détenu a subi des dizaines d’actes de tortures. Un dessin le montre les yeux bandés, en train d'écouter les cris d’un autre détenu et le bruit d’une perceuse électrique, il s’imagine alors qu’il allait être torturé avec cet outil. Mais ce qui encore plus horrible, c’est que la CIA savait très tôt qu’Abu Zubaydah était innocent.

Le FBI a expliqué à la CIA qu’Abu Zubaydah n’était pas la personne qu’ils pensaient qu'elle était. Qu’il n’était pas un terroriste. Toutefois, ils l’ont torturé, mais n’ont obtenu aucune information. Ce qui fait qu’ils ne pouvaient pas le poursuivre. En 2006, la CIA a reconnu qu’il n’était pas un membre d’al-Qaïda. Il est donc devenu ce que j’appelle un « forever prisoner », un prisonnier à vie. Il n’y a pas de charges retenues contre lui. Donc, il ne peut pas y avoir de procès et ceci pour une bonne raison : son dossier est vide.

Séance de «waterboarding», simulacre de noyade. © Abu Zubaydah 2023

Y a-t-il une chance pour qu’il soit libéré un jour ?

Je pense qu’il n’y pas de raison pour qu’il ne soit pas libéré un jour. Mais quand ? Impossible de savoir. Cela dépend aussi des États qui veulent bien l’accueillir.

Comment avez-vous obtenu les dessins ?

Je ne peux pas aller dans les détails. Mais je peux vous dire que la CIA n’a pas vraiment apprécié qu’ils soient publiés. En tout cas, ces dessins sont très importants pour une raison très précise : ils représentent la seule preuve visuelle des tortures infligées à Abu Zubaydah. Si la CIA n’avait pas détruit les enregistrements vidéos des séances de tortures, ces dessins n’auraient pas eu une grande valeur. Mais ils ont détruit ces vidéos et de leur point de vue, ils avaient raison : il vaut mieux être sanctionné pour la destruction – qui était en fait illégale - de ce matériel plutôt que de le monter au grand public.

Utilisation de la religion et du blasphème dans les actes de torture. © Abu Zubaydah 2023

Depuis 2006, Abu Zubaydah n’est plus torturé. Quel est son état de santé, son état mental aujourd’hui ?

Ce qu’on peut dire c’est que son esprit est cohérent, rationnel, il n’est pas en colère comme on pourrait s’y attendre. Vous savez, on ne peut pas vivre dans la colère pendant 20 ans. Ce n’est pas possible. D’ailleurs, lors qu’on demande aux anciens détenus aux États-Unis qui sont emprisonnés à tort et qui sont libérés 30 ans après, grâce à un test ADN ou autre chose qui confirme leur innocence, ils disent tous : « je veux juste continuer à vivre ma vie ».

[FACULTY PUBLICATION] Prof. Mark Denbeaux, Dr. Jess Ghannam, and Abu Zubaydah published American Torturers: FBI and CIA Abuses at Dark Sites and Guantanamo. Available at SSRN: https://t.co/SMG1h0r1tV pic.twitter.com/KgMrRhzk8l — Rodino Center at Seton Hall Law (@SHLawLibrary) May 19, 2023

► À consulter : le rapport de Mark Denbeaux professeur de droit et avocat d'Abu Zubaydah, sur les actes de torture pratiqués à Guantanamo

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne