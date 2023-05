À la Une: Joe Biden appelle à nouveau à encadrer l’usage des armes d’assaut

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Joe Biden, ému aux larmes, a rendu hommage aux 21 victimes de la tuerie de l'école d'Uvalde au Texas, il y a un an. Le président a aussi appelé à encadrer davantage l'usage des armes à feu. C'est aussi le combat que veulent livrer les familles des disparus.

Le New York Times leur consacre un beau reportage. Ses journalistes ont passé un an aux côtés des proches des 21 victimes, élèves et enseignants, dans cette ville majoritairement peuplée de latinos de la classe ouvrière. Elles s'appelaient Alexandra Rubio, Jacklyn Cazares, Maite Rodriguez. La plupart enterrées dans le cimetière de la ville. Au fil des mois et des visites de leurs tombes, un pacte est noué entre les familles : tout faire pour qu'une telle tragédie ne se rejoue plus, et que les armes ne soient plus accessibles à des jeunes de 18 ans, l'âge du tueur.

On les suit devant la mairie, la résidence du gouverneur ou même à Washington, main dans la main. « Pendant un an, elles ont traversé un désert fait de deuil, de colère et de frustration, cherchant ensemble si ce n'est la paix, au moins une raison de vivre », raconte le quotidien.

Six millions de personnes privées de gaz dans le sud-ouest de la Colombie

En cause, la forte hausse de la température autour du gazoduc qui dessert la région de l'axe caféier et celle de la vallée du Cauca. Elle est sans doute due à un phénomène volcanique, selon les opérateurs du gaz. C'est par ailleurs une zone vitale pour l'économie. Les autorités n'ont pas trainé pour réagir. Dans le journal la Patria, photos aériennes à l'appui, on observe les immenses tranchées creusées à la hâte pour installer les tubes flexibles qui permettront le retour du service. Des opérations qui devraient durer sept jours. Du moins, si les intempéries ne ralentissent pas le travail, précise le journal.

Le Kirchnerisme, un culte de la personnalité ?

Ce 25 mai, c'est le jour de la patrie en Argentine, et la vice-présidente Cristina Kirchner s'exprimera ce soir sur la place de Mai à Buenos Aires. L'occasion aussi de commémorer l'accès à la présidence de son défunt mari Nestor Kirchner il y a exactement 20 ans. Elle, ne se présentera pas aux élections d'octobre prochain. Mais tout son entourage l'y invite et elle sera seule sur scène ce soir.

Le journal La Nacion y voit la preuve d'un « fervent culte de la personnalité » qui maintient la chef de file du péronisme, ou du « pérono-kichnerisme » si on préfère, au centre du jeu. Représentée en dessin avec plusieurs rubik's cube en main, « la femme qui apparaîtra ce jeudi devant la foule est prise dans un écheveau de difficulté » pour choisir un candidat, estime le journal La Nacion.

Plusieurs journaux titrent sur les 20 ans de kirchnerisme, et en font un bilan en demi-teinte, entre échecs économiques et corruption. Mme Kirchner elle-même a été condamnée l'an dernier. La Nacion prédit rien moins que l'échec de son parti en octobre. Tandis que Clarin développe longuement le récit de ces vingt années, « commencées par les espoirs nés de la pire crise économique de son histoire, et obscurcies par la corruption et l'autoritarisme de ses dirigeants », résume le journal.

Tina Turner, un parcours exceptionnel

Les hommages ont afflué du monde entier pour célébrer la « reine du rock », Tina Tuner, décédée dans la nuit dans sa maison en Suisse. « Comme ses jambes, sa voix ne lâchait jamais » titre le New York Times. Le journal revient comme les autres sur la carrière artistique de la reine du rock. Une carrière imbriquée dans sa vie personnelle et le duo douloureux qu'elle formait avec Ike, son ex-mari et producteur qui la battait. La séparation d'avec lui fut brutale autant que salvatrice.

Le journal rappelle comment la chanteuse a redécouvert sa voix en 1966 avec le morceau River Deep, Mountain High, « parce que pour la première fois de ma vie, dit-elle, ce n'était pas du R&B. Il y avait une structure et une mélodie ; j'étais une chanteuse. J'ai montré ce que j'avais en moi ». La rencontre avec son nouveau manager, Roger Davies y est pour quelque chose aussi. L’Australien « est devenu l'architecte d'un des plus remarquables come-back de l'histoire du show business » rapporte le Washington Post.

Un parcours exceptionnel qui a influencé tout le monde. « Son énergie sur scène, sa perruque défiant la gravité se retrouvent chez Janet Jackson et Beyoncé », souligne le magazine the Rolling Stones dans sa version en ligne. « Son message qui résonne chez des générations de femmes était le suivant : elle peut tenir elle-même la scène face à n'importe quel homme », conclut le magazine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne