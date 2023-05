À la Une: condamnation en lien avec l’assaut contre le Capitole

Revue de presse des Amériques

« Stewart Rhodes, fondateur de la milice d’extrême droite Oath Keepers, a été condamné à 18 ans de prison. Il a été reconnu coupable de conspiration séditieuse », rapporte USA Today. Le journal rappelle que ce « chef d'accusation est rarissime et qu'il date de l'époque de la guerre civile ». D'autres membres de la milice connaîtront leur peine dans les jours à venir, prévient Politico

Vers un accord pour relever le plafond de la dette américaine

Comme on pouvait s'y attendre, l'administration Biden et les élus républicains semblent désormais s'acheminer vers un compromis pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement. Selon plusieurs journaux, dont le New York Times, l'accord « relèverait le plafond de la dette pour deux ans, ce que demande la Maison Blanche. En contrepartie, les Républicains obtiendraient une limitation des dépenses fédérales sauf pour celles allouées à l'armée et aux anciens combattants ». Joe Biden a demandé aux élus du Congrès de se tenir « prêts à voter dès l'accord définitif ».

É quateur : élections générales anticipées le 20 août 2023

En Équateur, après la décision, la semaine dernière, du président conservateur Guillermo Lasso de dissoudre le Parlement unicaméral où la gauche est majoritaire et de remettre son propre mandat en jeu, le Conseil national électoral a annoncé une date : ce sera le 20 août et la campagne électorale s'annonce d'ores et déjà tendue.

« Comment tenir les primaires des partis en moins d'une semaine ? », s'interroge El Comercio qui craint que le délai très court avant les scrutins anticipés ne renforce encore davantage la fragmentation d'une classe politique déjà incapable de construire des alliances.

De son côté, El Universo estime que la durée restreinte de cette campagne électorale expresse « n'a aucune importance ». Parce que, « en Équateur, les électeurs ont tendance à voter pour un homme fort capable de capter la lumière médiatique en formulant un programme qui tient en trois points maximum, pas pour des idées de fonds », souligne l'éditorialiste. Le quotidien n'est guère optimiste : « cela ne résoudra en rien notre incapacité à trouver des compromis politiques pour dégager une majorité stable. Nous sommes un pays sans visions, et ces élections anticipées n'y changeront rien ».

Un point de vue que ne partage pas l'éditorialiste de La Hora. Pour le journal, le président sortant n'a pas dit son dernier mot. Guillermo Lasso a martelé ce jeudi qu'il ne s'accrochait pas à son poste. « Mes décisions récentes ont montré que je suis vraiment prêt à abandonner le pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit de protéger la démocratie en Équateur », a déclaré le chef de l'État équatorien. « Pour l'instant, Guillermo Lasso n'a pas annoncé s'il était candidat », constate La Hora. « Mais durant les nombreuses crises auxquelles il a été confronté, le président s'est montré bien plus résistant que ne l'avaient supposé ses adversaires ».

Cuba interdit tous les médias indépendants

Le Parlement cubain a adopté hier une loi qui interdit tout média indépendant. Le président cubain, cité par l'organe officiel Granma, a expliqué que cette nouvelle loi était nécessaire pour prévenir la « subversion ». Miguel Diaz-Canel a qualifié les médias indépendants de « mercenaires » dont la légitimité ne sera pas reconnue par son gouvernement. Pour rappel, les journalistes de ces médias critiques du gouvernement sont constamment sous pression. Beaucoup ont dû s'exiler à l'étranger.

La Caricom lance une tentative de médiation pour sortir de la crise en Haïti

L'information fait la Une du Nouvelliste ce matin. L'organisation régionale a mandaté trois anciens premiers ministres des Bahamas, de Sainte Lucie et de la Jamaïque qui ont envoyé une invitation aux membres du gouvernement haïtien, aux dirigeants de plusieurs partis d'opposition, ainsi qu'aux principales organisations de la société civile et du secteur des affaires pour une rencontre du 11 au 13 juin.

Cette réunion doit se tenir en Jamaïque et l'invitation contient, selon les informations du Nouvelliste, une sorte de « feuille de route » qui doit guider les discussions. Cet agenda comporte « les nécessaires mesures d'une gouvernance intérimaire », les conditions pour la tenue d'élections générales, « ce qui inclura bien sûr la question de la sécurité » et enfin « les réformes fondamentales » qui devraient être mises en place « pour garantir que la crise actuelle ne se reproduise pas ». Le quotidien a contacté plusieurs personnalités haïtiennes ayant reçu cette invitation. Aucune n'a encore confirmé de manière ferme sa participation à cette rencontre.

