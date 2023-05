Équateur: un ex-policier condamné à la peine maximale pour féminicide

En Équateur, un ex-policier a été condamné jeudi 26 mai à près de 35 ans de prison pour le meurtre de son épouse. L'affaire avait fait d'autant plus de bruit que ce féminicide s'est déroulé dans l'enceinte d'un établissement qui forme des officiers de police.

Le 11 septembre dernier, Maria Belen Bernal entre dans l'École supérieure de police à Quito pour rendre visite à son mari, le lieutenant German Caceres. Cette jeune avocate de 34 ans est alors vue vivante pour la dernière fois. Sa mère signale sa disparition et lance une campagne publique pour la retrouver. « Où est Maria Belen Bernal ? », scandent des milliers de manifestants dans les rues. Une question reprise par toute la presse équatorienne.

Dix jours plus tard, le corps de la jeune femme est retrouvé sur une colline près de l'école de police. Sa mère dénonce un crime d'État, car Maria Belen Bernal est morte au sein d'une institution policière. Le pays est sous le choc. La crédibilité des forces de l'ordre est atteinte.

Sous la pression, le président Guillermo Lasso limoge le ministre de l'Intérieur, Patricio Carrillo, ainsi que deux généraux et demande pardon à la population. L'assassin, lui, est en fuite. Il s'agit de son mari, German Caceres qui est finalement arrêté en décembre en Colombie.

Durant son procès, il a reconnu le meurtre de sa femme, un crime pour lequel il écope de la peine maximale de 34 ans et huit mois de prison. « Sur la base des preuves présentées et en acceptant la demande formulée par le parquet, le Tribunal des garanties pénales, de manière unanime, a condamné German C. à une peine maximale aggravée de 34 ans et 8 mois de prison en tant qu'auteur du délit de féminicide », a déclaré le procureur.

Les juges ont par ailleurs demandé que l'école de police présente des excuses publiques ainsi qu'elle décerne une médaille portant le nom de Maria Belen Bernal aux meilleurs éléments de chaque promotion. De plus, ils ont également demandé à ce que les droits de l'homme, en particulier les questions de genre, soient abordés en première année de formation.

