Argentine: la mort de la journaliste Griselda Blanco soulève beaucoup de questions

Cette journaliste de la province de Corrientes a été retrouvée pendue à son domicile le week-end dernier. Son corps portait des traces de lutte et des cheveux ont été retrouvés sous ses ongles. Alors que la justice privilégie la piste du féminicide, les proches de la victime suspectent un assassinat lié à son travail de journaliste.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Mardi, l’ex-compagnon de Griselda Blanco a été mis en examen pour homicide aggravé par l’existence d’une relation de couple. Ses avocats ont fait appel de la décision et les enfants de la journaliste défendent une autre thèse.

« Moi, ce que je pense, c’est que quelqu’un a fait assassiner ma mère », a déclaré le fils de Griselda Blanco, Fabian Cesani, interrogé par la télévision publique argentine. « On sera bientôt fixé, on attend le résultat des analyses pour avoir plus de certitudes, mais personnellement, je pense que ma mère a été réduite au silence. Elle racontait des vérités qui dérangeaient beaucoup de monde, et ça ne leur plaisait pas ».

Griselda Blanco avait notamment dénoncé un cas de négligence dans un hôpital et une affaire d’abus sexuel dans un commissariat local, raison pour laquelle l’enquête sur sa mort a été confiée à la police fédérale. Elle recevait régulièrement des menaces et l’avait confié dans cette note vocale envoyée à une avocate qui la conseillait.

« Tout ce que je fais, c’est mon travail d’information en disant toujours la vérité. Mais je subis beaucoup de pressions et de menaces. C’est dangereux de raconter la vérité ces temps-ci, pas vrai ? », y déclarait la journaliste

La fédération argentine des travailleurs de la presse a demandé mercredi à ce que toute la lumière soit faite au plus vite sur ce meurtre sans qu’aucune piste ne soit négligée, soulignant qu’il s’agit d’un enjeu de liberté d’expression.

