Le sud-ouest de la Colombie privé de gaz plusieurs jours à cause d'un «incendie souterrain»

En Colombie, la distribution de gaz naturel a repris progressivement jeudi soir, après une méga panne qui a privé de gaz tout le sud-ouest du pays pendant quatre jours. Les autorités expliquent que la panne a été causée par un « incendie souterrain », un phénomène géologique naturel.

La panne est inhabituelle. Elle est due à la brusque élévation de la température du sous-sol, aux abords d’un des volcans du pays, le Cerro Bravo, qui a donné l’alerte. Les techniciens ont d’abord craint une éruption volcanique imminente. La compagnie de distribution du gaz de ville a décidé, par précaution, de couper le robinet, raconte notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf.

Six millions de personnes touchés

Cela a créé la panique dans les foyers et dans les restaurants du sud-ouest. Six millions de personnes ont été privées de gaz. Sur les trottoirs des villes de Pereira, Manizalez ou même Cali, les gens ont allumé des petits feux et sorti les casseroles. Les deux tiers des 50 millions de Colombiens dépendent du gaz pour cuisiner, selon l'Association colombienne du gaz naturel. Sur les réseaux sociaux, l’humour a suivi. « Échange réchaud de camping contre téléphone 5G ». Dans les villes utilisant des autobus fonctionnant au gaz naturel, les transports en commun sont paralysés.

Un puñado de #Caleños se las ingeniaron para superar la falta de #GasDomiciliario.



Muchos son los que se ahorraron como mínimo $500 mil pesos entre estufa eléctrica y pipas de #Gas, sólo usando su creatividad para cocinar.#CaliSinGas #Cali #YaCelacanto pic.twitter.com/6MQt2YgDCU — Ya Celacanto (@YaCelacanto) May 25, 2023

L’opposition de droite a évidemment utilisé la pénurie de gaz pour critiquer le gouvernement. « Vous vouliez le socialisme, vous l’avez », a lancé la sénatrice Maria Fernanda Cabal, chef de file de droite dure. Pour rappel, le président de gauche Gustavo Petro a promis d’engager son pays sur la voie de la transition énergétique. Il a annoncé qu’il ne souhaitait plus de contrat d’exploration d’hydrocarbure. Pour les opposants, la méga panne est venue rappeler que la Colombie ne peut pas vivre sans gaz.

