Cuba: le Parlement entérine l'illégalité des médias indépendants

Le Parlement cubain a approuvé jeudi une « loi de communication sociale ». Selon le texte, dorénavant, seuls les médias d'État sont autorisés à Cuba. Cette loi consacre, de fait, l’illégalité des médias indépendants qui ont vu le jour sur internet ces dernières années.

Adopté à main levée et à l'unanimité par le plénum de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, le texte stipule que les médias sont « la propriété socialiste du peuple tout entier ou d'organisations politiques, de masses sociales, et ne peuvent faire l'objet d'aucun autre type de propriété ». La nouvelle loi interdit par ailleurs aux médias « la subversion de l'ordre constitutionnel et la déstabilisation de l'État socialiste ».

Selon le président cubain Miguel Diaz-Canel qui s’est adressé à l’Assemblée, cette nouvelle loi était nécessaire pour prévenir la « subversion ». Il estime également que les médias indépendants sont des « mercenaires » et qu’il faut s’en protéger.

Les journalistes de ces médias critiques envers le gouvernement, qui sont de plus en plus nombreux à voir le jour sur internet, souffrent constamment de pressions. Beaucoup de journalistes de ces médias ont dû s'exiler à l'étranger car à Cuba, la presse, la radio et la télévision sont contrôlées par le Parti communiste, le seul autorisé dans le pays.

C’est le cas de Yoani Sanchez, fondatrice du site 14ymedio. Elle craint d’ailleurs que ce texte législatif « accélère l’exode des journalistes indépendants ». « Cette loi n’encadre pas seulement le travail des journalistes, regrette-t-elle. Tous les citoyens tombent sous le coup de cette loi car l’un de ses points les plus inquiétants, c’est que tout le monde devra répondre de ses interactions sur les réseaux sociaux. Cela veut dire que si un citoyen partage le contenu d’un média indépendant ou un contenu d’un autre citoyen qui ne plait pas au régime, il pourra en répondre devant la loi. Soit avec une amende ou avec une plus peine plus lourde ».

