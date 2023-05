Plafond de la dette aux États-Unis: la date d'un possible défaut de paiement repoussée au 5 juin

Les États-Unis s'offrent un peu plus de temps pour les négociations sur le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement. Selon la dernière estimation du trésor américain, faute d’accord politique, cela pourrait arriver le 5 juin.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est la secrétaire au trésor Janet Yellen qui le dit dans une lettre aux parlementaires américains. En ayant recours à des mesures extraordinaires, c’est-à-dire en raclant les fonds de tiroirs, ses services ont trouvé le moyen de payer les factures de l’État fédéral pour quatre jours supplémentaires.

« Sur la base des données les plus récentes disponibles, nous estimons maintenant que le Trésor ne disposera pas de ressources suffisantes pour satisfaire aux obligations du gouvernement si le Congrès n'a pas relevé ou suspendu le plafond de la dette d'ici le 5 juin », a détaillé Janet Yellen.

Mais le matelas s’amenuise dangereusement. Jeudi, il s’élevait à moins de 40 milliards de dollars. Au passage, cela signifie qu’une trentaine d’individus dans le monde, sont actuellement plus riches que le trésor américain.

Les négociations progressent

Ces quatre jours supplémentaires ne seront sans doute pas de trop. Les négociations entre la Maison Blanche et les républicains de la Chambre ont, semble-t-il, progressé. L’administration a apparemment accepté de revenir sur les financements des contrôles fiscaux sur le plus riches, pour les transférer aux aides sociales.

Mais il reste des points d’achoppement. Notamment sur les conditions requises pour toucher certaines aides médicales. Joe Biden refuse que les plus modestes en soient privés, quand les républicains veulent imposer des obligations de travail très strictes.

Et puis il y a l’intransigeance des républicains les plus extrêmes, les plus trumpistes. Ils ne sont pas prêts à beaucoup de concessions et pour l’instant, leur approbation est indispensable pour trouver un accord qui éviterait le premier défaut de paiement de l’histoire du pays.

