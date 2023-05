À la Une: Lula réhabilite Maduro et veut donner un nouvel élan à l’Unasur

Revue de presse des Amériques

Le président brésilien Lula accueille ce mardi 30 mai une dizaine de chefs d’État de la région avec pour objectif de « relancer le processus d’intégration » et « d’insuffler à l’organisation régionale une nouvelle vie », écrit le journal Correio Braziliense, et tout cela sous le « leadership » brésilien. Le Brésil souhaite également réhabiliter le Venezuela, sous le coup de sanctions américaines. C’est pour cela que Lula a rencontré son homologue vénézuélien Nicolas Maduro lundi 29 mai, à la veille du sommet.

Cette rencontre bilatérale entre Lula et Maduro fait la Une de la presse dans les deux pays. « Une rencontre historique censée donner un nouvel élan à la politique étrangère brésilienne », titre le journal Folha de São Paulo qui n’hésite pas à qualifier le président vénézuélien de « dictateur ». Nicolas Maduro a trouvé en Lula un allié important dans la région, écrit Estadão, un allié qui ferme – en tout cas officiellement – les yeux sur les violations des droits humains au Venezuela.

Selon Lula, l’autoritarisme au Venezuela est un récit construit, c’est ce qu’il a affirmé hier lors d’une conférence de presse. Un avis qui n’est pas partagé par l’ONG vénézuélienne Provea. « Non, monsieur Lula, l’autoritarisme, ce n’est pas un récit, c’est une réalité, c’est un programme systématique utilisé à l’encontre de la population civile et des dissidents », a fait savoir l’ONG sur son compte Twitter, une réaction reprise en Une du site d’El National, journal vénézuélien proche de l’opposition.

Enquête sur le trafic d’armes au profit de l’Église épiscopale haïtienne

En Haïti, la police poursuit son enquête sur le trafic d’armes impliquant l’Église épiscopale du pays. Elle a lancé un avis de recherche contre un certain Johnny Docteur, cadre supérieur au ministère de l’Économie, peut-on lire sur le site du journal Le National. Cet avis de recherche est motivé par des déclarations « explosives » d’un membre de l’église épiscopale, écrit Le National. Selon ce témoignage, Johnny Docteur serait co-responsable du trafic d’armes au profit de l’organisation religieuse, un trafic qui aurait duré plus de quatre ans.

La guerre des gangs continue de faire rage en Haïti

Au moins dix civils ont été tués dans des affrontements entre gangs dans l'Artibonite, écrit le journal Le Nouvelliste, citant un responsable de l’arrondissement de Saint-Marc. Selon ce dernier, les victimes auraient, en absence de protection policière, choisi de se rallier à un groupe qui combattait un autre gang.

Tortures et mauvais traitements dans les prisons salvadoriennes

L’ONG Cristosal a publié hier un rapport sur la situation dans les prisons du pays, après l’instauration de l’état d’urgence. Selon ce rapport cité entre autres par Prensa Grafica, 153 prisonniers sont morts entre mars 2022 et avril 2023. Selon un médecin légiste, au moins 29 personnes sont décédées suite à des actes de torture. Le journal relate le cas d’Omar, arrêté à l’âge de 24 ans, en pleine santé. Après sept mois de détention, il souffrait de malnutrition, de déshydratation et d’anémie sévère.

Au cours d’une audience au tribunal, le juge s'était adressé à un parent d'Omar avec ces mots : « J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle : la bonne, c’est que Omar est innocent et la mauvaise, c’est qu’il souffre d'insuffisance rénale en phase terminale ». Omar est décédé deux jours après sa libération. Plus de 60 000 personnes ont été incarcérées dans le cadre de l’état d’urgence, mis en place par le président Nayib Bukele pour lutter contre les gangs. Des gangs qui continuent de sévir dans le pays.

Pour lutter contre ce fléau, l’ancien président salvadorien Mauricio Funes avait décidé de tendre la main aux « maras ». Lundi 29 mai, il a été condamné par contumace à huit ans de prison pour avoir « pactisé » avec les bandes criminelles. Mais il est peu probable qu’il accomplisse sa peine, car il se trouve en exil au Nicaragua.

La campagne de Biden vise les concurrents de Trump

Les équipes du président Joe Biden, candidat à sa réélection, se mettent en mode campagne. C’est à lire sur le site du journal en ligne Politico. Joe Biden rêve d’affronter à nouveau Donald Trump l’année prochaine. C’est pour cela que ses équipes ciblent dans leurs spots de campagne ses concurrents comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis. L’idée, c’est d’épingler leur profil ultra-conservateur, de les présenter comme des extrémistes qui ne sont plus en phase avec la majorité de la population américaine.

