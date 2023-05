Salvador: l’ex-président Funes condamné par contumace pour négociation avec les «maras»

L’ex-président salvadorien Mauricio Funes a été condamné lundi 29 mai par contumace à 14 ans de prison pour avoir négocié une trêve avec les groupes armés pendant son mandat. Mais celui qui a été chef de l’État de 2009 à 2014 est en exil au Nicaragua depuis des années.

La trêve négociée par Mauricio Funes avec les « maras » - les bandes criminelles qui ont fait régner la terreur au Salvador - avait débuté en 2012, avec le soutien de l’Organisation des États américains (OEA) : elle aurait duré de quelques mois à un an, selon les sources.

Lundi, l'ancien président de gauche a été condamné à un total de 14 ans de prison pour appartenance à des groupes illégaux et non-respect de ses devoirs, a annoncé le parquet général salvadorien sur son compte Twitter. Son ancien ministre de la Justice et de la Sécurité écope de 18 ans de prison.

Selon le parquet général, les deux hommes « ont permis aux bandes criminelles de se renforcer économiquement et territorialement en échange de la réduction du taux d’homicide entre 2011 et 2013 afin que le gouvernement en place en tire bénéfice et de le favoriser pour les élections », explique le parquet.

Mauricio Funes n’est pas au Salvador, où il est également poursuivi pour corruption : il a trouvé refuge dès 2016 au Nicaragua, qui a fermé la porte à toute possibilité d’extradition en lui accordant la nationalité nicaraguayenne en 2019.

L’actuel président salvadorien Nayib Bukele a, lui, lancé l’an dernier une « guerre » contre les « maras »,instaurant l’état d’exception dans son pays et enfermant près de 70 000 membres présumés de ces bandes armées après une vague d’homicides. Ces derniers avaient été attribués par certains à la rupture d’un nouvel accord - secret cette fois - entre les gangs et le gouvernement du président : Nayib Bukele en a toujours nié l’existence.

