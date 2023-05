Brésil: les députés limitent la démarcation de terres indigènes, revers pour Lula et l’Amazonie

En pleine crise climatique, la majorité de droite et extrême-droite de la Chambre basse brésilienne a adopté mardi 30 mai une loi qui limite la démarcation des terres indigènes aux zones qu’ils occupaient lors de la promulgation de la Constitution actuelle, soit 1988. Une mesure critiquée par les associations et autorités autochtones qui soulignent avoir subi expulsions et tueries intensives, notamment sous les 20 ans de dictature. L’Amazonie pourrait en être fortement impactée, dans ce qui est également un sérieux revers pour le président brésilien.

Des organisations autochtones ont manifesté contre la proposition de loi, qui renverse une tendance établie depuis des décennies de démarcation de territoires, ici à Brasilia, le 30 mai 2023. © Gustavo Moreno / AP

