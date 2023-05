Face à des incendies inédits, l’est du Canada évacue des milliers d’habitants

Après l’ouest canadien et l’Alberta, c’est au tour de l’Est et de la Nouvelle-Écosse d’être touchés par de très importants incendies. Le gouvernement de cette province maritime canadienne a déclaré dimanche 28 mai l’état d’urgence dans la principale ville de la région, Halifax, dont plusieurs banlieues sont en proie à des flammes. Environ 16 400 personnes ont dû fuir leur domicile, ont annoncé les autorités lundi 29 mai, et d’autres se tiennent en alerte.

Les incendies dans la Nouvelle-Écosse étaient si impressionnants que la fumée conséquente boquait une bonne partie du ciel de Halifax, le 28 mai 2023. © Meenakshi Guchhait / via Reuters

Texte par : RFI Suivre