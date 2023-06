À la Une: aux États-Unis, «aucun vainqueur» après l’accord sur le plafond de la dette

Revue de presse des Amériques

Aux États-Unis, un accord bipartisan a finalement été trouvé la nuit dernière sur le plafond de la dette. À une large majorité. Mais les mécontents font entendre leurs voix. 71 républicains et 46 démocrates ont voté contre le texte, avec chacun ses raisons. « Leur nombre n’a cependant jamais menacé l’adoption du texte », souligne le journal The Hill. Et cela grâce « à un assemblage d’élus modérés des deux camps, qui malgré des réserves, ont apporté leur soutien à la mesure », résume le quotidien. Pour les autres, en particulier les républicains les plus extrêmes, « c’est un mauvais accord », comme le souffle dans ce même journal l’élu du Texas, Chip Roy.

De son côté, le négociateur républicain, Kevin McCarthy vante un accord qui fera faire au pays « les plus grandes économies budgétaires jamais réalisées ». En fait, « personne n’a obtenu tout ce qu’il souhaitait » après ce vote, comme le résume le Washington Post. Les « démocrates libéraux opposés au texte déplorent la réduction des dépenses et la paperasserie qui sera exigée de la part de certains bénéficiaires de l’aide alimentaire », explique le journal. Certains républicains ont quant à eux dévoilé au grand jour les fractures de leur famille politique, conclut le quotidien.

Documents classifiés

Donald Trump aurait bien emporté des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche, et en connaissance de cause. Dans un enregistrement audio obtenu par la justice, et qui date de l’été 2021, on l’entendrait évoquer un document du Pentagone sur une éventuelle attaque de l’Iran. Des révélations faites par CNN. Dans cet enregistrement auquel le média n’a pas eu directement, mais dont le contenu a été confirmé par plusieurs de ses sources, on entendrait Donald Trump suggérer à ses interlocuteurs qu’il « aimerait partager avec eux une information, mais qu’il ne peut pas le faire ». Autrement dit, l’ancien président savait être en possession de pièces classifiées. Une bombe.

S’agit-il d’un document élaboré par l’ancien chef d’état-major Mark Milley ? Non, disent les sources à CNN. Ses avocats interrogés par la chaîne continuent de soutenir que Donald Trump ne savait pas qu’il possédait des documents classifiés. Mais pour le Washington Post, « cela pose aussi la question de savoir si l’ancien président a encore d’autres documents dans sa résidence de Floride », d’autant qu’une centaine d’autres pièces ont déjà été trouvées à son domicile ces derniers mois, rappelle le journal.

20 millimètres de pluie

C’est une sécheresse extraordinaire, du jamais-vu en plus de quarante ans en Uruguay. Et la population s’est à nouveau mobilisée hier pour demander des comptes au gouvernement pour le manque d’eau potable.

À l’appel de plusieurs syndicats, ils étaient encore plusieurs milliers, comme la semaine dernière, dans les rues de Montevideo, la capitale. « Il va falloir prendre des mesures concrètes, surtout pour certaines catégories de la population », prévient Federico Kreimerman, le président de la Fédération des fonctionnaires de l’OSE, l’opérateur public de l’eau, interrogé par le média Subrayado. Les manifestants réclament aussi la transparence, et à connaître l’ampleur réelle de la crise. Ont-ils été entendus ? Selon la chaîne d’informations La Diaria, qui a recueilli les confidences d’un responsable du ministère de l’Environnement, « les pluies de la semaine dernière ne suffiront pas à pallier le déficit hydrique et le gouvernement surveille la situation pour prendre d’éventuelles mesures. »

Mais le problème, c’est qu’il « faut une pluie importante et continue », souligne une météorologue interrogée par Subrayado. Or, d’ici à la fin de la semaine, on n’attend pas plus de 20 millimètres de pluie autour de Montevideo. Un scénario difficile se profile : le recours à encore plus d’eau salée, issue du Rio de la Plata, avec les conséquences sanitaires à redouter. Du côté de la présidence uruguayenne, on plancherait sur l’idée de « sanctionner ceux qui abusent de l’eau », croit savoir le journal El País, sans plus de précisions. Pendant ce temps, l’opérateur électrique l’UTE, lui, va réserver 60 000 litres d’eau traitée pour les hôpitaux, rapporte le journal.

