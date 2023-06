Salvador: Nayib Bukele, président depuis 4 ans d'un pays économiquement à la dérive

Au Salvador, cela fait quatre ans ce jeudi 1er juin que Nayib Bukele est arrivé au pouvoir. Arrivé au pouvoir à 39 ans, Nayib Bukele a enclenché il y a un peu plus d’un an une guerre impitoyable contre les « maras », les bandes armées dans le pays, arrêtant des dizaines de milliers de personnes. Mais au prix, dénoncent les ONG de protection des droits de l’homme, des libertés fondamentales.

En treize mois d’état d’urgence, un peu plus de 69 000 Salvadoriens ont été arrêtés, pour la plupart sans mandat, un très grand nombre n’ont pas accès à des avocats. Sans parler des personnes mortes en prison, des cas de torture.

Entre 70 et 80 % de la population soutient le président, selon l’Université centraméricaine. « Le taux d'homicide s'est effondré et dès qu'il y a d'ailleurs un acte délinquant quelque part, immédiatement, on lui donne une aura médiatique extrêmement forte avec 500 policiers qui sont capables d'encercler une ville pendant trois jours pour arrêter absolument toute personne soupçonnée de quoi que ce soit. Une bonne partie de la population trouve ça très bien. Il y a cet argument qui ressort 'On a enfin la paix'. Et tant pis si ça se fait au prix de quelques entorses claires au regard du droit », explique Thierry Maire, doctorant au centre Maurice Halbwachs.

La sécurité est de retour. Par contre, difficile de trouver une politique économique qui s’attaque à la pauvreté, l’inégalité, l’absence d’accès aux services de base qui, entre autres, créent justement les bandes armées. Pour Thierry Maire, c’est la faiblesse majeure du gouvernement Bukele : « Ce que Bukele répond, c'est qu'il faut du temps, il faut un mandat de plus. Mais avec quoi ? Le gouvernement a d'énormes difficultés à se financer. Si vous n'avez pas de budget, que voulez-vous faire comme politique ? Beaucoup de gens ont une espèce d'apathie qui considère de toute façon que les problèmes économiques ne sont pas nouveaux. 'On a l'habitude, on se débrouille'. Jusqu'à quand ? », déplore-t-il.

En tout cas, le président Bukele est candidat à sa propre succession en 2024.

