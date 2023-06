«Zones de sacrifice»: au Chili, fermeture d'une fonderie très polluante de Codelco

La compagnie minière publique chilienne Codelco, la plus importante productrice de cuivre au monde, a fermé mercredi 31 mai une fonderie dont les émissions hautement polluantes, jointes à celles d'autres industries, constituaient l'une des «zones de sacrifice» du pays.

La compagnie minière publique chilienne Codelco, la plus importante productrice de cuivre au monde, a fermé mercredi 31 mai la fonderie de cuivre Ventanas. Pendant soixante ans, elle a rejeté des tonnes de particules toxiques dans l'air de la baise de Quintero et Puchuncavi. La fonderie Ventanas, propriété de l'État au moment de son inauguration en 1964, a été rachetée en 2005 par le groupe Codelco.

Les « zones de sacrifice »

Ces deux villes de Quintero et Puchuncavi, situées dans une baie industrielle de 50.000 habitants, à 140 kilomètres à l'ouest de Santiago, constituent la plus ancienne de ce que les Chiliens appellent les « zones de sacrifice », qui sont au nombre de cinq (Quintero-Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco). Des régions industrielles qui se sont développées dans les années soixante et où sont établies des industries thermiques, pétrolières et chimiques notamment.

Une pollution source de problèmes de santé publique

Mercredi, le gérant des opérations de la fonderie du groupe Codelco, Pablo Bohler, a donné l'ordre « d'arrêter définitivement le convertisseur de la fonderie », au cours d'une cérémonie. « Cela fait des années que nous nous battons pour cela », a déclaré à l'AFP Sabina Vergara, institutrice, en marge d'une manifestation qui a rassemblé une centaine de personnes à proximité de la fonderie. « Beaucoup d'enfants sont malades, les personnes âgées ne sortent plus de chez elles », justifie-t-elle. La veille de la fermeture, une centaine d'étudiants ont souffert d'intoxications respiratoires.

Por fin después de 58 años envenenando población de Quintero, Puchuncaví y toda la V Región Chimenea principal de Fundición Codelco Ventanas dejó de emitir Azufre, Arsénico y otros contaminantes. pic.twitter.com/aZgVgpdEvJ — Dunas de Ritoque (@DunasdeRitoque) May 31, 2023

Debido al aumento en las atenciones médicas, regirá el protocolo GEC del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, desde las 17:16 horas hasta las 22:16 horas del miércoles 31 de mayo. pic.twitter.com/NXerEG2RgN — Delegación Presidencial Regional Valparaíso (@DPRValparaiso) May 31, 2023

Un problème sanitaire récurrent dans cette zone. Outre les problèmes respiratoires, leurs habitants présentent « des maladies cardiovasculaires, des niveaux élevés de mortalité infantile, des niveaux inacceptables de cancer chez les enfants et une espérance de vie plus faible », a indiqué David Boyd, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits humains et l'environnement.« Aujourd'hui, les fours de la fonderie ferment, mais notre détermination à construire un Chili plus juste, où tous les habitants ont le droit de vivre dans les meilleures conditions possibles reste intacte », a déclaré le président chilien Gabriel Boric , qui avait réclamé l'arrêt des activités du groupe Codelco dans cette zone industrielle . Certains des 766 employés de la fonderie seront transférés sur d'autres sites, d'autres quitteront l'entreprise en vertu d'un accord avec la direction.

