À la Une: en Haïti, Martissant deux ans après les affrontements qui ont fait des dizaines de morts

Toute la presse haïtienne revient les affrontements entre gangs qui avaient fait des dizaines de morts il y a deux ans, à Martissant.« C’était un après-midi, lors de ce fameux 1er juin, que les gangs de Gran-Ravin et de 5 Secondes ont attaqué le gang de Tibwa, membre du G9, pour reprendre les territoires conquis », rappelle Gazette Haïti : « au moins 31 personnes ont été exécutées, des cadavres jetés à la mer », rapporte le Cardh, le centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme. Quelques jours après, la contre-attaque faisait une vingtaine de morts. « Il n’existe pas de crimes imaginables qui n’ont pas été commis à Martissant », écrit Le Nouvelliste, parlant d’un 1er juin qui a « chamboulé irréversiblement la vie de dizaines de milliers d’habitants dans cette banlieue de Port-au-Prince et conséquemment la vie de millions de personnes dans les quatre départements du Grand Sud ». L’auteur de l’article explique qu’il voit toujours, deux ans après, le visage de cette adolescente qui lui « racontait, la tête baissée, en rongeant ses ongles jusqu’au sang, toute l’atrocité du viol collectif dont elle a été victime ».

Aujourd’hui, les gangs sont toujours à Martissant. « La zone de Martissant toujours assiégée par les gangs dans l’indifférence de l’État », titre AlterPresse, « malgré les promesses du gouvernement », complète Gazette Haïti, qui écrit : « les conséquences ont atteint le plafond. Des hôpitaux desservant la 3e circonscription ont fermé leurs portes. Beaucoup d’écoles publiques et privées sont fermées, certaines servent de bases aux bandits ». « Martissant s’est transformé en ville fantôme », souligne Le National, avec des hommes, des femmes et des enfants qui, après le déclenchement des hostilités, se sont déplacés vers Carrefour - et des milliers de personnes qui ont trouvé refuge dans d’autres villes et départements.

À Carrefour où, souligne AlterPresse, ce jeudi 1er juin, des dizaines de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer les assauts des gangs armés dans la commune, qui mardi ont fait trois morts, dont un policier. Dans un éditorial, Le Nouvelliste écrit : « Dans l’Artibonite, à la Croix-des-Bouquets, à Carrefour, la population est coincée entre la faim et les exactions des gangs. Ce triste tableau pourra-t-il convaincre les acteurs haïtiens à s’entendre sur la gouvernance du pays ? La tentative de rencontre à la Jamaïque pourra donner la réponse ». Rencontre prévue les 12 et 13 juin prochains sous l’égide de la Caricom, la Communauté des Caraïbes.

Les États-Unis repoussent la menace d’un défaut de paiement : après la Chambre des représentants, le Sénat a accepté hier la suspension du plafond de la dette. Et la presse analyse comment Joe Biden a obtenu l’appui des deux chambres. Après avoir conclu l’accord, écrit le New York Times, le président « a systématiquement refusé de se vanter de ce qu’il a obtenu » : car il a « calculé que plus il le ferait, plus il provoquerait la colère des républicains, et compromettrait ses chances de faire accepter l’accord dans les chambres ». Une attitude à l’opposé de celle adoptée par le chef de la majorité à la Chambre, le républicain Kevin McCarthy, qui ces derniers jours « arpentait le Capitole, affirmant que le texte était une victoire “historique » pour les conservateurs fiscaux ».

Ce silence de Joe Biden était certes susceptible d’énerver l’aile progressiste des démocrates, mais le président a estimé qu’il pouvait en maintenir un nombre suffisant en ordre de bataille sans avoir à, lui aussi, parler de victoire historique. Pari gagné puisque, relève le Washington Post, « après s’être plaints en public et en privé de ce qu’ils voyaient comme une négociation à sens unique, les démocrates ont accepté le compromis ». Mais maintenant que l’accord est passé, écrit Politico, l’équipe de Joe Biden veut montrer qu’elle a été « l’adulte dans la pièce ». Elle veut utiliser ces négociations comme un avantage politique pour sa réélection : « ils comptent dépeindre le président comme quelqu’un de solide, à l’opposé des extrémistes du parti républicain ».

Au Brésil, le président Lula va nommer à la Cour suprême l’avocat Cristiano Zanin, qui l’a défendu dans plusieurs des procès qui le visaient. Il va nommer au TSF « son propre avocat », écrit en Une O Globo, qu’il présente comme « un ami, un compagnon ». Cristiano Zanin, rappelle le quotidien, « est l’auteur, en 2021, de la requête déposée auprès », justement, « du Tribunal suprême fédéral, qui a abouti à l’annulation des condamnations de Lula » et le rétablissement de ses droits politiques, après 580 jours d’emprisonnement. Ce qui a permis, souligne O Globo, « sa candidature aux élections de 2022 », et sa troisième élection au poste de président de la République.

Lula avait déjà parlé il y a déjà plusieurs mois de cette nomination, qui a suscité des critiques de la part de ses opposants, écrit Folha de São Paulo, justement parce que l’avocat l’a défendu pendant des années à titre privé. Mais le chef de la minorité à la Chambre a déjà déclaré qu’il ne voterait pas contre – la dernière fois qu’il y a eu un rejet par le Sénat de la nomination d’un juge de la Cour suprême, rappelle Folha, c’était en 1894.

Estadãose demande déjà si Cristiano Zanin pourra juger au TSF des affaires qui touchent le président. Le quotidien a interrogé des spécialistes : « certains estiment que la relation avocat-client ne l’en empêche pas, d’autres que cela entraverait son analyse ». Dans une tribune envoyée à Estadão, un professeur de droit se place sur un autre plan : il estime qu’une nomination juridiquement légale n’est pas forcément morale, par exemple si elle est faite par gratitude ou pour le paiement de services rendus.

