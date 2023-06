L’un des avions des «vols de la mort» rapatrié en Argentine

C’est à la fois un symbole et une preuve tangible des crimes de la dictature militaire qui atterrira à Buenos Aires dans quelques heures. Un des avions des « vols de la mort », cette technique d’exécution sommaire qui consistait à jeter des opposants dans l’Atlantique, sera rapatrié depuis les États-Unis, où il a été retrouvé après 20 ans de recherches.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Le 14 décembre 1977, un avion Short Skyvan de l’armée argentine décolle de l’aéroport Jorge Newbery à Buenos Aires. A son bord, trois militaires et 12 opposants à la dictature. Parmi eux, trois membres des «Mères de la place de Mai » et deux religieuses françaises, Léonie Duquet et Alice Domon. Torturés, drogués, à peine conscients, ils sont tous déshabillés avant d’être jetés dans l’Atlantique Sud.

En 2017, les membres de l’équipage de ce vol macabre ont été condamnés en première instance à la prison à perpétuité pour crime contre l’humanité. Si ce procès a permis de mettre en lumière les détails de ce vol et de cette technique d’exécution sommaire, l’avion n’avait pas pu être retrouvé.

C’est grâce au travail de Miriam Lewin et Giancarlo Ceraudo, une ancienne prisonnière de la dictature et un photographe italien, que sa trace a pu être retrouvée aux États-Unis.

Ce samedi, le Skyvan sera rapatrié en Argentine pour être exposé dans l’espace de la Mémoire et des droits de l’homme. C’est précisément dans cet ancien centre de détention clandestin aujourd’hui reconverti en musée que furent emprisonnées les victimes du vol du 14 décembre 1977.

>> À lire aussi : Dictature en Argentine: prison à perpétuité pour les «vols de la mort» de l’Esma

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne