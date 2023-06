Canada: le gouvernement investit dans la lutte contre les feux de forêt

La situation des feux ne s’améliore pas au Canada, loin de là. Plusieurs incendies majeurs ravagent des forêts et la situation risque encore de se dégrader. Le gouvernement canadien vient de débloquer des fonds pour aider à combattre la situation sur le terrain, mais prévient que les changements climatiques vont encore accentuer le phénomène dans l’avenir.

Nouvelle-Ecosse, Canada, le 28 mai 2023: les feux de forêts ont détruit plus d'hectares en ce début d'année que pour toute l'année passée.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Les feux font partie du cycle naturel de la forêt au Canada où environ 2 millions d’hectares flambent chaque année. Le printemps 2023 constitue cependant déjà un record alors que 2,7 millions d’hectares ont déjà brûlé au 1er juin, avant même l’été.

Pour le ministre canadien des Ressources naturelles, Jonathan Willkinson, il est urgent d’agir. « Cela illustre le fait que la planète se réchauffe. Nous devons prévoir des investissements intelligents dans l’avenir pour ne pas favoriser ces incendies, estime-t-il. Cela veut dire entre autres des programmes pour que les communautés soient davantage résilientes et prennent les moyens nécessaires pour prévenir les feux. À titre d’exemple, un projet pilote de l’Association nationale des pompiers s’intéresse aux liens entre les zones bâties et les zones sauvages. »

« Rendre le paysage moins inflammable »

Le chercheur au Service canadien des forêts, Marc-André Parisien s’intéresse notamment à des méthodes de gestion forestière qui favorisent les éclaircies d’arbres. Il s’agit aussi de mieux configurer l’exploitation forestière. « On peut l’adapter pour rendre le paysage moins inflammable. On peut faire aussi des brûlages dirigés, des brûlages en sous-bois pour éliminer le combustible. Mais on en parle depuis une grosse cinquantaine d’années. C’est encore embryonnaire, disons-le », dit-il.

Les très importants feux ces dernières années dans l’Ouest canadien semblent cependant avoir éveillé la conscience des élus, qui investissent davantage dans la recherche sur ce sujet.

Incendie de forêt près de Fox Creek, Alberta, Canada, le 5 mai 2023. via REUTERS - ALBERTA WILDFIRE

