Équateur: le président Guillermo Lasso ne sera pas candidat aux élections anticipées d'août

Le président équatorien Guillermo Lasso ne sera pas candidat à sa réélection en août prochain. Entouré de son cabinet ministériel et de sa famille, il l’a annoncé vendredi dans le palais présidentiel de Carondelet, à Quito.

Avec notre correspondant à Quito, Eric Samson

Deux semaines après avoir dissous l’Assemblée nationale et provoqué l’organisation de nouvelles élections générales le 20 août prochain, Guillermo Lasso entend tirer parti de ses derniers mois au pouvoir.

Il a beau expliquer que son amour pour la démocratie est plus fort que « l’honneur » d’être président, que les démocrates « ne s’affèrent pas au pouvoir, sinon à la liberté », la réalité est que Guillermo Lasso n’a objectivement aucune chance d’être réélu.

Son indice de popularité est tellement bas qu’il a perdu récemment le référendum dont il espérait gagner un peu de marge de manœuvre face à une Assemblée d’opposition qui a essayé plusieurs fois de le renverser ces deux dernières années. Comme l’a dit l’un de ses proches, mieux vaut six mois de purgatoire jusqu'aux élections plutôt que deux ans d’enfer et d’inaction, s'il l'emporte.

Un président attendu sur la question de la sécurité

« Durant les prochains mois, je travaillerai deux fois plus pour vous, pour votre bien-être et votre prospérité. Tout ce que j’avais prévu de faire durant les deux dernières années de mon mandat, je vais tout faire pour y arriver durant les six prochains mois », a déclaré le président, dans une annonce diffusée sur son compte Twitter.

Queridos ecuatorianos: no aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República. Lo hago con profundo amor por la democracia y por respeto a ustedes, los ciudadanos.#NuestroTrabajoContinúa 🇪🇨 pic.twitter.com/H8BRVEGxhG — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 2, 2023

Gouvernant par décrets sous le contrôle de la Cour constitutionnelle, Guillermo Lasso va donc essayer de faire d’ici la passation de pouvoir, probablement en novembre, ce qu’il n’a pas pu faire en deux ans. Il est particulièrement attendu sur le plan de la sécurité. Alors que l’Équateur est devenu l’un des pays les plus dangereux du continent, un juge a été assassiné vendredi dans la ville de Duran et un gang, dans une vidéo, a menacé de mort la procureure générale et sa fille.

