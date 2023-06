Haïti: pluies incessantes, inondations et coulées de boue

La capitale haïtienne Port-au-Prince s’est réveillée samedi 3 juin sous la pluie alors que des inondations sont signalées dans certaines régions du pays où des averses s’abattent depuis deux jours. L’unité hydrométéorologique d’Haïti ne prévoit pas d’amélioration avant lundi.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Marie André Bélange

Des routes impraticables, des quartiers inondés et des coulées de boue à Port-au-Prince et dans plusieurs autres régions d’Haïti. Sur les réseaux sociaux, les appels au secours se sont multipliés alors que les commerces et les transports publics ont fonctionné au ralenti.

L’absence de curage des canaux rend la situation difficile dans certaines zones qui croulent déjà sous des tas d’immondices. De même que pour les résidents des quartiers exposés à des risques d’inondations et de glissements de terrain, ils continuent de construire en dehors de toutes normes, sous les yeux des autorités.

Aucun bilan sur les dégâts causés par ces intempéries qui pourraient ajouter au lot quotidien de la population haïtienne, déjà éprouvée par une grave crise.

La saison cyclonique devrait être moins active cette année selon les prévisions. Toutefois, elle provoque des inquiétudes, car Haïti reste très vulnérable. D’autant que les autorités n’ont pris aucune disposition concrète pour limiter les dégâts en cas de catastrophes naturelles.

