États-Unis: le bilan environnemental de Joe Biden n’est pas si vert qu’on le pense

Après quatre années d’administration Trump très nocives pour la planète, les Américains ont mis beaucoup d’espoir dans les promesses politiques en matière d’environnement de l’administration de Joe Biden, ainsi que le monde entier. Le président démocrate a pu procéder à des avancées notables, mais tout n’est pas positif : alors qu’il est déjà en campagne pour sa propre réélection en 2024, le bilan environnemental de Joe Biden est également entaché.

Ces dernières semaines, l'administration Biden a proposé ou mis en œuvre huit réglementations environnementales majeures, notamment la règle climatique la plus stricte du pays : garantir que les deux tiers des nouvelles voitures particulières et un quart des nouveaux poids lourds vendus aux États-Unis soient entièrement électriques d'ici à 2032.

Aux réformes climatiques s'ajoutent 370 milliards de dollars de fonds pour les énergies vertes, prévus par la loi sur la réduction de l'inflation de 2022. Le tout pourrait propulser les États-Unis au premier rang de la lutte contre le réchauffement climatique.

Mais le président américain a dû faire des concessions que lui reprochent les militants environnementaux. La semaine dernière, Joe Biden a dû soutenir le projet d’un gazoduc controversé pour que l'accord sur la limite de la dette soit approuvé : choc à Washington, tant chez les législateurs comme chez les lobbyistes.

Mais ce que les militants considèrent comme « la plus grosse claque » de l’administration actuelle est l’autorisation du « Willow project » qui veut forer du pétrole en Alaska. Ce projet débouchera sur 576 millions de barils de pétrole en 30 ans, avec des émissions de CO2 équivalant à 60 centrales à charbon par an. En d’autres mots, le plus gros projet pétrolier des États-Unis, et surtout une bombe climatique.

Or, Joe Biden avait promis d'empêcher toute nouvelle exploitation d'or noir ou de gaz sur le territoire.

