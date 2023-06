Incendies au Canada: le Québec dans une situation critique, des milliers d'évacués

Près de 360 feux continuent à faire rage au Canada où 40 000 personnes à travers le pays ont dû être évacuées en raison de ces incendies qui touchent toutes les provinces. Après l’Ouest et l’Alberta, puis la Nouvelle-Écosse, dans l’Est, c’est au tour du Québec d’être touché par 140 incendies. Plusieurs menacent des localités et les habitants ont donc quitté leurs résidences.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

« Il y a devant moi le soleil qui est orangé par le panache de fumée du feu numéro 215 », constate Jean-Claude Therrien-Pinette, l’un des responsables de la communauté autochtone de Mani-Utenam, où les 1500 résidents ont dû partir rapidement.

Le feu dont parle cet homme, qui a coordonné l’évacuation de la communauté innue de Mani-Utenam, c’est un incendie de 115 km de large. Il se trouve à une douzaine de kilomètres du village. Très mobilisée durant la pandémie, son équipe a repris du service pour aider les habitants de la localité à trouver un toit temporaire ailleurs.

« On a des services sociaux, on a une ligne 24 heures sur 24 pour écouter les gens qui vivent de l’anxiété. On a aussi actuellement un service d’accueil puis de réception des appels des membres de la communauté qui ont des besoins », explique Jean-Claude Therrien-Pinette.

10 000 personnes évacuées autour de Sept-Îles

Au Québec, le feu qui avait obligé plus de 10 000 personnes à évacuer la région autour de Sept-Îles, au nord de la province près du fleuve Saint-Laurent, n'a pas évolué dans la nuit de vendredi à samedi mais reste toujours « hors de contrôle », ont indiqué les autorités. Plus de 140 feux de forêts, dont environ 80 feux de forêts sont jugés hors de contrôle, restent actifs au Québec.

500 pompiers luttent actuellement contre ces incendies qui font rage un peu partout au Canada. Le ministre canadien de la Santé, Jean-Yves Duclos, ne cache pas son inquiétude face à cette situation exceptionnelle. « C’est critique, c’est sérieux, nous faisons face depuis plusieurs semaines à des feux de forêt d’une ampleur inégalée. Ce sont près de 30 000 kilomètres carrés qui ont brûlé jusqu’à maintenant, c’est 10 fois plus que la moyenne au cours de chacune des dix dernières années », dit-il. 700 pompiers venus d’Afrique du Sud, d’Australie, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande doivent venir prêter main-forte au Canada dans les prochains jours.

