À la Une: hommages au journaliste britannique et au chercheur brésilien assassinés en Amazonie

Revue de presse des Amériques

Beto Marubo, leader autochtone et membre de l'Union des peuples autochtones du Vale do Javari, assiste à la commémoration du premier anniversaire des meurtres du journaliste britannique Dom Phillips et de l'activiste autochtone Bruno Pereira, à Rio de Janeiro au Brésil, le 5 juin 2023.

Publicité Lire la suite

C’était il y a un an : le journaliste britannique Dom Phillips et l’expert des peuples autochtones, le Brésilien Bruno Pereira étaient assassinés dans la forêt amazonienne. Ils étaient en mission pour documenter les crimes environnementaux dans la région. Plusieurs hommages seront organisés au Brésil et en Angleterre. La presse revient également sur la vie de Dom Phillips, un passionné du Brésil et surtout de l’Amazonie, cet écosystème unique au monde dont la dégradation environnementale le préoccupait énormément. « Il est mort en poursuivant son rêve », écrit le journal en ligne Intercept. Alerter sur la destruction de la forêt et la précarité de ses habitants, voilà la mission qu’il s’était donnée. Il préparait un livre sur le sujet, son titre : « Comment sauver l’Amazonie ? ».

Et c’est pour écrire les derniers chapitres de son enquête qu’il avait décidé de se rendre dans cette zone recluse, contrôlée par les trafiquants de drogue, les orpailleurs illégaux et les braconniers. Selon Intercept, des proches de Dom Phillips ont lancé une campagne de collecte de fonds pour permettre de terminer le livre entrepris par Dom Phillips. Le journal Folha de Sao Paulo est aussi associé à ce projet. Il revient sur l’enquête du double assassinat. Trois pêcheurs sont actuellement poursuivis pour les deux meurtres, dont le cerveau présumé, un trafiquant de drogue soupçonné d'être impliqué dans le commerce illégal du poisson. Ruben Villar a été arrêté en juillet 2022.

>> À lire aussi : Hommages au journaliste britannique et à l'expert brésilien assassinés il y a un an en Amazonie

Victoire du parti Moreno dans l’État du Mexico

Plus au nord du continent, au Mexique, le parti présidentiel Morena a remporté une victoire importante, à un peu plus d'un an de la prochaine présidentielle. Le parti de gauche au pouvoir a arraché le poste de gouverneur dans l'État de Mexico. C’était un bastion du Parti révolutionnaire institutionnel depuis 90 ans. Le PRI dont la déroute fait évidemment la Une de la presse. « Il est clair que ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'opposition », écrit Milenio. « Après cette élection, le parti Morena est devenu le roi incontesté du territoire. Non seulement il contrôle 21 postes de gouverneurs, mais au niveau fédéral, il gouverne 70 % de la population ». Un triomphe pour Morena, certes, mais entaché d’irrégularités, écrit El Universal. Achats de vote, publication de faux sondages par le parti Morena…, toute une machine a été mise en place pour garantir la victoire de la candidate. Une méthode qui a une longue tradition dans cet état, selon El Universal.

► À lire aussi : Mexique: Delfina Gomez, candidate soutenue par le parti présidentiel, remporte l'État de Mexico

Au Canada, la situation des feux de forêt reste inquiétante, surtout au Québec

Plus de 140 feux sont toujours actifs, selon le journal La Presse. Le quotidien explique que faute de ressources, à savoir de pompiers et de matériel, moins d’un tiers des feux sont toutefois combattus. Les incendies restants sont considérés comme étant hors contrôle, ils peuvent donc continuer à progresser selon les autorités. Dans la province francophone, environ 2 000 personnes ont dû être évacuées, d’après La Presse. C’est moins qu’en Alberta où 36 000 habitants ont dû quitter leur maison à cause de la propagation des incendies, nous apprend le Edmonton Journal. 4 000 personnes n’ont toujours pas pu rentrer chez elles alors que les autorités d’Alberta ont levé ce week-end l’état d’urgence. En tout cas, une chose est sûre, écrit Globe and Mail : le pays manque cruellement de moyens pour faire face à ces incendies qui se multiplient d’année en année. Plus de 1 000 pompiers sont à l’œuvre pour combattre les flammes, la moitié vient de l’étranger. Le Canada aurait intérêt, estime Globe and Mail, à mettre en place un département fédéral de pompiers spécialisé dans les incendies de forêt, avec des équipements adaptés.

► À lire aussi : Canada: le gouvernement investit dans la lutte contre les feux de forêt

Aux États-Unis, l’intelligence artificielle commence à remplacer les salariés

C’est un reportage à lire dans le Washington Post. Le journal s’est rendu dans la Silicon Valley en Californie, où l’émergence de l’intelligence artificielle a créé une nouvelle « ruée vers l’or », selon l’expression du Washington Post. Les starts-up spécialisées dans l’intelligence artificielle poussent comme des champignons. Les entreprises sont avides d’utiliser ces nouvelles technologies et s’en servent pour remplacer des salariés qui, du jour au lendemain, se retrouvent à la rue. C’est le cas d’Olivia Lipkin, 25 ans. Elle travaillait jusqu’à récemment dans une agence de communication à San Francisco et écrivait des slogans publicitaires. Son patron a décidé de confier ce travail au chatbot en ligne ChatGPT. Olivia Lipkin a été licenciée. Aujourd’hui, elle gagne sa vie en tant que de « dog walker », elle est payée pour promener des chiens. ChatGPT a aussi coûté son emploi à Eric Fein, un publicitaire qui travaillait à son propre compte et qui a été lâché par ses clients qui misent depuis quelques mois sur l’intelligence artificielle. Aujourd'hui, Eric Fein a décidé de faire une formation d’artisan : il veut devenir plombier. « Au moins, ce travail ne pourra pas être remplacé par ChatGPT », explique-t-il au Washington Post. Selon une étude de Goldman Sachs, citée par le journal, 18% des emplois dans le monde pourraient être remplacés par l’intelligence artificielle.

► À lire aussi : États-Unis: les risques liés à l’intelligence artificielle évoqués à la Maison Blanche

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne