Hommages au journaliste britannique et à l'expert brésilien assassinés il y a un an en Amazonie

Il y a tout juste un an, le journaliste britannique Dom Phillips et l’expert brésilien Bruno Pereira étaient assassinés dans la forêt amazonienne, au Brésil. Ils enquêtaient sur les crimes environnementaux qui y sont commis. Des rassemblements sont prévus à Londres, Rio de Janeiro et Brasilia, mais aussi dans la réserve indigène près de laquelle les deux hommes ont été assassinés.

Un an après l’assassinat du journaliste britannique Dom Phillips et de l'expert brésilien Bruno Pereira, tués alors qu'ils documentaient des crimes environnementaux dans la forêt amazonienne, plusieurs commémorations sont organisées lundi au Royaume-Uni et au Brésil.

Des rassemblements ont lieu à Londres, Rio de Janeiro et Brasilia, mais aussi à Atalaia do Norte, dans la vallée de Javari, réserve indigène dans le nord du Brésil, près des frontières colombienne et péruvienne, où ont été aperçus pour la dernière fois les deux hommes le 5 juin 2022. « Nous n'abandonnerons pas cette lutte pour la planète et nous n'oublierons pas Dom Phillips et Bruno Pereira », a déclaré le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva dans un communiqué adressé au journal The Guardian, avec lequel Dom Phillips collaborait.

L'enquête se poursuit

Et un an après les faits, l’enquête a révélé de nombreuses informations sur le meurtre des deux hommes. Trois pêcheurs soupçonnés d'être liés à un réseau de trafiquants de drogue ont avoué avoir abattu les deux hommes, découpé leurs corps en morceaux et les avoir cachés dans la jungle, où les dépouilles ont été retrouvées après dix jours de recherches.

Ruben Dario da Silva Villar, le chef présumé d'un réseau transnational de pêche illégale qui opérait dans la région des trois frontières entre le Brésil, la Colombie et le Pérou et Jânio Freitas de Souza, un pêcheur qui aurait été l'un des hommes de main de Silva Villar, ont été arrêtés. La police fédérale a accusé Silva Villar d'avoir ordonné les meurtres et la dissimulation des corps des victimes. Souza a été accusé de participation aux deux crimes.

« Cela a eu un tel impact »

Des proches ont lancé une campagne de collecte de fonds pour permettre de terminer le livre entrepris par Dom Phillips, tandis que la plateforme journalistique Forbidden Stories parraine des projets de reportage pour continuer le travail des deux hommes.

La veuve de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, a déclaré qu'elle avait été émue par l’impact mondial qu’a eu cette affaire. « Ce qui a le plus de sens pour moi dans cette tragédie, c'est de comprendre qu'il s'agit en fait de quelque chose de plus grand. Cela a eu un tel impact », a déclaré Alessandra Sampaio, 52 ans.

