L'Équateur évacue plus de 500 personnes après des inondations dans le Nord-Ouest

Plus de 500 personnes ont été évacuées dimanche 4 juin dans le nord-ouest de l’Équateur, en proie à des inondations, a annoncé le président Guillermo Lasso. Six rivières sont sorties de leur lit après d’importantes pluies survenues samedi dans la région côtière. Près de 12 000 personnes sont touchées, selon les autorités, qui n’ont pour l’instant pas fait état de victimes. Les opérations de secours se poursuivent.

Les autorités ont annoncé dimanche 4 juin l’envoi d’aide humanitaire dans la province côtière d’Esmeraldas. Des camions de vivres, d’aliments et de quoi construire des hébergements d’urgence sont en route, a affirmé dimanche 4 juin le président équatorien Guillermo Lasso. Pour l’instant, 530 personnes ont été secourues.

Des dizaines d'habitants ont grimpé sur les toits ou les balcons de leurs demeures pour se protéger de la montée des eaux, selon des imagées diffusées par le ministère de la Défense.

Quatre cantons sont principalement touchés par les inondations : ceux d’Atacames, Esmeraldas, Muisne et Quinindé. Mais la plus grande partie des sauvetages se fait par bateaux. Trois hélicoptères survolent également la zone et ont déjà évacué une trentaine de personnes.

« La priorité, c'est de leur sauver la vie, protégeons-les ! Nous avons déjà secouru 500 personnes et le travail continue », a tweeté le président équatorien Guillermo Lasso. « Il y a eu 12 heures de pluies, sans interruption, qui ont provoqué le débordement de six rivières à Quinindé, Atacames, Esmeraldas et Muisne », a ajouté le président.

Esmeraldeños: varios camiones con ayuda humanitaria van rumbo a Esmeraldas; han salido desde Quito, Riobamba y otras ciudades del país. Llevan vituallas, camas, colchones, toldos, alimentos, agua entre otros productos necesarios para atenderles en esta emergencia.



Armée mobilisée

Compte tenu de l’ampleur des régions touchées, l’armée a été mobilisée avec plus de 600 militaires et policiers déployés dans cette province frontalière de la Colombie. De nombreuses routes sont impraticables, rendant plus difficile les opérations de secours.

Selon le secrétariat de la Gestion des risques (SGR), quelque 11 750 personnes ont été affectées par les inondations et 16 ont perdu leur maison dans la province d'Esmeraldas, par ailleurs en proie au trafic de drogue et à la violence endémique.

Des médias équatoriens ont diffusé des images montrant des quartiers entiers inondées, certaines rues englouties par au moins un mètre d’eau, et les toits des maisons à peine visibles. En plus de certains bâtiments détruits, les autorités ont fait état de dégâts sur le réseau électrique, ainsi que sur les réserves en eau potable.

Le ministre de l’Éducation équatorien a annoncé dimanche soir que les enseignements scolaires ne seront plus en présentiel à partir de lundi 5 juin dans les régions touchées par les inondations. 21 écoles ou centres d’éducation ont subi des dégâts. Cinq centres de santé ont également été touchés.

(Et avec AFP)

